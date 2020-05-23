Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даррен Рэндольф - статистика

Завершил карьеру
12 мая 1987 (39), Брэй
#12 | Вратарь
187 см
Ирландия
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вест Хэм
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
3 : 0
23.05.2021
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Бромвич
1 : 3
19.05.2021
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон
1 : 1
15.05.2021
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
0 : 1
09.05.2021
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Бернли
1 : 2
03.05.2021
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
0 : 1
24.04.2021
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2 : 1
27.02.2021
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
2 : 1
21.02.2021
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2 : 1
19.01.2021
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
1 : 0
16.01.2021
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
0 : 1
01.01.2021
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0 : 0
29.12.2020
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2 : 2
27.12.2020
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
3 : 0
21.12.2020
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
1 : 1
16.12.2020
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
1 : 2
11.12.2020
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Хэм
1 : 3
05.12.2020
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
2 : 1
30.11.2020
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
22.11.2020
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вест Хэм
1 : 0
07.11.2020
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ливерпуль
2 : 1
31.10.2020
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вест Хэм
1 : 1
24.10.2020
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
3 : 3
18.10.2020
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лестер
0 : 3
04.10.2020
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
4 : 0
27.09.2020
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
2 : 1
19.09.2020
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Вест Хэм
0 : 2
12.09.2020
Ньюкасл
Был в запасе
Главные новости
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
1
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
3
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+