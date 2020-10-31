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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Хэм
Ливерпуль - Вест Хэм: обзор матча 31 октября 2020
Ливерпуль
31.10.2020, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
42'
М. Салах (П)
85'
Д. Жота
10'
П. Форнальс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вест Хэм
Замена
Д. Милнер
️️️️
М. Салах
90'
89'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Д. Боуэн
88'
Замена
М. Ланзини
️️️️
А. Масуаку
ГОЛ! 2:1!
Д. Жота
Пас отдал
Д. Шакири
85'
74'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
С. Аллер
Замена
Д. Жота
️️️️
Р. Фирмино
70'
Замена
Д. Шакири
️️️️
К. Джонс
70'
49'
Желтая карточка
Д. Райс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Салах
42'
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Форнальс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
4-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
3
Филлипс
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
21
Джонс
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
3-4-1-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
2
Бальбуэна
21
Огбонна
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
26
Масуаку
8
Форнальс
22
Аллер
20
Боуэн
9
Фирмино
20
Жота
20
Жота
9
Фирмино
10
Салах
20
Милнер
20
Милнер
10
Салах
21
Джонс
10
Шакири
10
Шакири
21
Джонс
26
Масуаку
22
Ланзини
22
Ланзини
26
Масуаку
22
Аллер
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
22
Аллер
20
Боуэн
10
Бенрахма
10
Бенрахма
20
Боуэн
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
13
Адриан
ВР
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
13
Адриан
ВР
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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