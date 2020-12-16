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Вест Хэм - Кристал Пэлас
Вест Хэм - Кристал Пэлас: обзор матча 16 декабря 2020
Вест Хэм
16.12.2020, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
55'
С. Аллер
34'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Кристал Пэлас
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
С. Бенрахма
88'
85'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Э. Таунсенд
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Д. Боуэн
80'
76'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Э. Эзе
75'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
70'
Вторая желтая
К. Бентеке
ГОЛ! 1:1!
С. Аллер
Пас отдал
В. Цоуфал
55'
Замена
М. Ланзини
️️️️
П. Форнальс
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Д. Уорд
31'
Желтая карточка
К. Бентеке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-2-1-3
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Диоп
21
Огбонна
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
8
Форнальс
22
Аллер
10
Бенрахма
20
Боуэн
3-1-3-2-1
13
Гуаита
25
Уорд
24
Данн
15
ван Анхолт
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Эзе
25
Таунсенд
10
Заа
20
Бентеке
8
Форнальс
22
Ланзини
22
Ланзини
8
Форнальс
10
Бенрахма
23
Снодграсс
23
Снодграсс
10
Бенрахма
20
Боуэн
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Боуэн
25
Таунсенд
27
Шлупп
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Эзе
10
Айю
10
Айю
10
Эзе
Остались в запасе
Вест Хэм
Кристал Пэлас
12
Даррен Рэндольф
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вест Хэм - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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