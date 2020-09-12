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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ньюкасл
Вест Хэм - Ньюкасл: обзор матча 12 сентября 2020
Вест Хэм
12.09.2020, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
56'
К. Уилсон
87'
Д. Хендрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ньюкасл
89'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Э. Кэрролл
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Д. Боуэн
89'
87'
ГОЛ! 0:2!
Д. Хендрик
Пас отдал
М. Альмирон
85'
Замена
М. Альмирон
️️️️
К. Уилсон
75'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
А. Сен-Максимен
Желтая карточка
А. Ярмоленко
70'
68'
Желтая карточка
Х. Манкильо
Замена
С. Аллер
️️️️
М. Нобл
67'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
П. Форнальс
67'
56'
ГОЛ! 0:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Д. Хендрик
Желтая карточка
Р. Фредерикс
54'
13'
Желтая карточка
А. Хэйден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
4-2-1-1-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
21
Огбонна
6
Диоп
2
Фредерикс
41
Райс
28
Соучек
16
Нобл
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
3-4-3
1
Дарлоу
22
Манкильо
6
Фернандес
24
Ласселлс
14
Хэйден
26
Шелви
18
Льюис
29
Хендрик
13
Уилсон
9
Кэрролл
10
Сен-Максимен
20
Боуэн
7
Андерсон
7
Андерсон
20
Боуэн
8
Форнальс
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
8
Форнальс
16
Нобл
22
Аллер
22
Аллер
16
Нобл
10
Сен-Максимен
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
10
Альмирон
10
Альмирон
13
Уилсон
9
Кэрролл
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
9
Кэрролл
Остались в запасе
Вест Хэм
Ньюкасл
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
10
Райан Фрейзер
ЛВ
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Вест Хэм - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Лондон
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