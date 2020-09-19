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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Хэм
Арсенал - Вест Хэм: обзор матча 19 сентября 2020
Арсенал
19.09.2020, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
25'
А. Ляказетт
86'
Э. Нкетиа
45'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Хэм
90'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Масуаку
89'
Замена
С. Аллер
️️️️
П. Форнальс
Замена
Д. Луис
️️️️
Б. Сака
89'
ГОЛ! 2:1!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Д. Себальос
86'
83'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Д. Боуэн
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
77'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Виллиан
64'
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Антонио
Пас отдал
Р. Фредерикс
40'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
П. Обамеянг
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Лено
63
Тирни
6
Холдинг
6
Габриэль
2
Бельерин
34
Джака
25
Себальос
10
Виллиан
7
Сака
7
Обамеянг
91
Ляказетт
3-4-1-2
22
Фабиански
26
Масуаку
21
Огбонна
6
Диоп
2
Фредерикс
41
Райс
28
Соучек
3
Крессуэлл
8
Форнальс
18
Антонио
20
Боуэн
7
Сака
4
Луис
4
Луис
7
Сака
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
10
Виллиан
19
Пепе
19
Пепе
10
Виллиан
26
Масуаку
7
Андерсон
7
Андерсон
26
Масуаку
20
Боуэн
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Боуэн
8
Форнальс
22
Аллер
22
Аллер
8
Форнальс
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Микель Артета
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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