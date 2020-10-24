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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 24 октября 2020
Вест Хэм
24.10.2020, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Коул Палмер
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
3-4-1-2
22
Фабиански
26
Масуаку
21
Огбонна
2
Бальбуэна
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
34
Цоуфал
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
24
Гарсия
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
20
Силва
19
Стерлинг
10
Агуэро
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
10
Коул Палмер
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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