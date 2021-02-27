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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вест Хэм
Манчестер Сити - Вест Хэм: обзор матча 27 февраля 2021
Манчестер Сити
27.02.2021, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
30'
Р. Диаш
68'
Д. Стоунз
43'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Хэм
Желтая карточка
Фернандиньо
90'
+3
Замена
Родри
️️️️
И. Гюндоган
89'
84'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Антонио
84'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
Б. Джонсон
ГОЛ! 2:1!
Д. Стоунз
Пас отдал
Р. Марез
68'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Ф. Торрес
65'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
61'
43'
ГОЛ! 1:1!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Лингард
ГОЛ! 1:0!
Р. Диаш
Пас отдал
К. Де Брюйне
30'
28'
Желтая карточка
Б. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Вест Хэм
1
Натан Тротт
ВР
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
47
Зинченко
6
Стоунз
3
Диаш
2
Уокер
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
14
Торрес
11
Де Брюйне
26
Марез
10
Агуэро
3-4-2-1
12
Рэндольф
34
Цоуфал
6
Диоп
15
Доусон
2
Джонсон
41
Райс
28
Соучек
3
Крессуэлл
8
Форнальс
77
Лингард
18
Антонио
14
Торрес
47
Фоден
47
Фоден
14
Торрес
20
Гюндоган
16
Родри
16
Родри
20
Гюндоган
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
2
Джонсон
20
Боуэн
20
Боуэн
2
Джонсон
18
Антонио
10
Бенрахма
10
Бенрахма
18
Антонио
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Натан Тротт
ВР
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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