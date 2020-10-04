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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Вест Хэм
Лестер - Вест Хэм: обзор матча 04 октября 2020
Лестер
04.10.2020, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Вест Хэм
14'
М. Антонио
34'
П. Форнальс
83'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Вест Хэм
83'
ГОЛ! 0:3!
Д. Боуэн
Пас отдал
П. Форнальс
80'
Желтая карточка
В. Цоуфал
67'
Желтая карточка
П. Форнальс
Замена
К. Ихеначо
️️️️
А. Перес
64'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Д. Амарти
55'
Желтая карточка
Д. Эванс
53'
34'
ГОЛ! 0:2!
П. Форнальс
Пас отдал
А. Крессуэлл
Желтая карточка
Н. Менди
24'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Антонио
Пас отдал
А. Крессуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Бен Джонсон
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
3-2-3-2
1
Шмейхель
21
Кастань
35
Эванс
2
Сеюнджу
12
Амарти
24
Джастин
11
Барнс
18
Тилеманс
6
Менди
22
Перес
9
Варди
3-4-1-2
22
Фабиански
26
Масуаку
21
Огбонна
2
Бальбуэна
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
3
Крессуэлл
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
12
Амарти
7
Ундер
7
Ундер
12
Амарти
22
Перес
17
Ихеначо
17
Ихеначо
22
Перес
Остались в запасе
Лестер
Вест Хэм
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Лестер - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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