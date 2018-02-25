Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Павел Могилевец
Главные новости
Реклама
Смотри матчи РПЛ бесплатно с бонусом в 17000 рублей
00:42
Серия А. «Интер» проиграл «Специи» (1:2), у Мальдини гол, Лаутаро не забил пенальти
00:29
Дасаев: «Непонятно, почему Акинфеев вошел в число лучших вратарей последних 35 лет. Он ничего не завоевал»
2
00:09
«Бабка поплыла»: Зарема ответила Смородской, назвавшей ее эскортницей
3
10 марта
23:29
Лахиялов сравнил «ПСЖ» с ишаком после вылета команды из Лиги чемпионов
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
00:52
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
00:23
«Оренбург» установил личный рекорд
10 марта
23:57
Тихонов сравнил Дзюбу с Ибрагимовичем
23:49
Тренер ХК ЦСКА дал совет Федотову перед матчами с «Крыльями Советов»
23:38
Видео
Полиция избила болельщика «Фенербахче» на матче в Севилье
23:18
Смотрите больше материалов о российском и мировом футболе в нашем канале Дзен
23:17
«Барселоне» грозит отстранение от еврокубков из-за скандала с подкупом судей
1
22:53
Оффтоп
«Динамо» в шаге от вылета, ЦСКА победил «Северсталь» и другие результаты плей-офф КХЛ
22:41
Линекера отстранили от эфиров на ВВС за несогласие с миграционной политикой Великобритании
1
22:35
Бердыев прокомментировал разгром «Сочи» от «Оренбурга»
3
22:26
«Салихова – эскортница, она сама признавалась». Смородская – о Зареме
13
22:07
«Кармиотисса» впервые победила при Кержакове
2
21:53
Бердыев установил личный антирекорд
4
21:45
Петржела: «Если бы Fan ID ввели в Чехии, люди продолжали бы ходить на стадионы. Это нормальная практика»
11
21:33
«Это счастье». Личка прокомментировал разгром «Сочи»
21:24
Слуцкий назвал лучший стадион в мире. Он в России
9
21:17
Канчельскис считает, что у Гогниева проблемы с головой
3
21:01
Смородская – о матче «Локомотив» – «Анжи»: «Я пошла столько, сколько считала, что не убьют»
1
20:49
РПЛ. «Сочи» дома крупно проиграл «Оренбургу» (0:4) и впервые уступил при Бердыеве
44
20:40
Смородская рассказала, за что Чорлука получил самый большой штраф в карьере
1
20:18
Прокуратура предъявила обвинение «Барселоне» в подкупе экс-главы испанских судей
2
20:14
Стал известен процент участников ЧМ-2022, которые не против повторить проведение турнира зимой
2
20:11
Смородская объяснила, почему ей не нравился Семин
13
20:06
Губерниев: «Гогниеву я не доверил бы даже убирать за животными в зоопарке или цирке»
12
19:36
Юри Алберто: «Переход из «Зенита» в «Коринтианс» – лучшее событие в карьере»
11
19:28
Писарский объяснил, почему мартовской сбор России будет серьезнее предыдущего
1
19:13
Видео
«На эмоциях бросил»: найден болельщик, кинувший банан в Вендела
18
19:05
Реклама
Тур РПЛ уже стартовал! Смотрите все матчи с фрибетом в 2000 рублей!
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Павел Могилевец - статьи
#18 | Полузащитник
Имя
Павел
Отчество
Сергеевич
Фамилия
Могилевец
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
25 января 1993 (30 лет)
Рост
183
Вес
70
Стоимость:
€ 2,00
млн
Статистика
Новости
Статьи
Посты
25.02.2018 09:30
12 важных трансферов РФПЛ, которые вы не заметили
Самые полезные итоги трансферного окна в России.
15
28.02.2017 23:00
Слуцкий будет работать в Чемпионшипе. Венгер отказался от 30 миллионов в Китае. Дайджест событий дня
Могилевец будет зарабатывать мизерные деньги в «Ростове». ЦСКА продал название стадиона «Внешэкономбанку». Английский «Брентфорд» проявляет интерес к Слуцкому. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
20
27.02.2017 21:00
Хиддинк заменит Раньери в «Лестере». УЕФА может наказать «Ростов». Дайджест событий дня
«Арена Краснодар» может стать лучшей в мире. Ловчев обругал футбол «Спартака». Сборная Аргентины приедет на открытие «Лужников». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
5
27.01.2017 21:00
Кержаков может уехать к Аршавину. Роналду уговаривают на переход в «Интер». Дайджест событий дня
Каррера интересуется Фернандесом. «Зениту» отказали в покупке Проппера. «Реал» и «Челси» совершат крутой обмен игроками. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
16
14.08.2016 20:30
«Ливерпуль» и «Арсенал» забили семь голов. Роналду останется в «Реале». Дайджест событий дня
Могилевец может уйти из «Зенита». Боатенга признали игроком года в Германии. «Лацио» нацелился на Баштуша. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12.05.2016 21:25
Азмун вытаскивает «Ростов». «Зенит» закрепляется в тройке. Смолова отрывается в гонке бомбардиров. Ключевые моменты 28-го тура РФПЛ
ЦСКА продолжает лидировать. «Локомотив» вновь проиграл. «Динамо» и «Амкар» безуспешно пытаются убежать от зоны вылета. «Бомбардир» показывает все голы 28-го тура РФПЛ.
17
02.05.2016 11:00
Ионов, Канунников, Могилевец и другие воспитанники, не заигравшие в «Зените»
Малафеев, Аршавин, Кержаков – хорошая реклама того, как круто «Зенит» умеет работать с молодежью. Многие же таланты остаются за бортом петербургского клуба. «Бомбардир» повествует о несостоявшихся сине-бело-голубых звездах.
4
03.10.2015 23:50
Рекорд Агуэро в АПЛ, «Газпром» скоро подпишет контракт с УЕФА. Дайджест событий дня
Флаг «Манчестер Юнайтед» отправлен в космос. «Ростов» не сможет выкупить права на Могилевца. «Челси» проиграл четвертый матч в восьми турах чемпионата Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
18.09.2015 23:50
«Ростов» обыграл «Анжи», Карнейро вернулась в «Челси». Дайджест событий дня
РФС может отменить налог на тренеров. Маттеус верит в успех сборной России на чемпионате мира-2018. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
14.09.2015 09:28
Почему Курбан Бердыев – лучший тренер сезона прямо сейчас
Главной сенсацией начала сезона со знаком «плюс» стала уверенная игра «Ростова». «Бомбардир» отправился на матч дончан со «Спартаком», чтобы понять причину этого успеха.
28
14.08.2015 11:06
Андре Виллаш-Боаш: «Жаль, что мы не можем поставить Данни в состав из-за лимита»
Главный тренер петербургского «Зените» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал возможные действия клуба на трансферном рынке, а также оценил уровень «Краснодара», с которым команде играть в пятом туре премьер-лиги.
17
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение