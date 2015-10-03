Рекорд Агуэро в АПЛ, «Газпром» скоро подпишет контракт с УЕФА. Дайджест событий дня

Флаг «Манчестер Юнайтед» отправлен в космос. «Ростов» не сможет выкупить права на Могилевца. «Челси» проиграл четвертый матч в восьми турах чемпионата Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Агент Кокорина: «Александр хочет выиграть что-то значимое с «Динамо»

Кирилл Логинов, агент нападающего "Динамо" Александра Кокорина, прокомментировал высказывание генерального директора "Зенита" Максима Митрофанова об интересе к его клиенту.

- Здорово, что Максим Митрофанов так отзывается об Александре. Но главное, что тот отметил — переговоров не было. Значит, комментатор Орлов врал, когда говорил, что агенты Кокорина требуют у "Зенита" пять миллионов. Митрофанов же официальное лицо? Он все сказал, как есть.

— Действующий контракт Кокорина с "Динамо" истекает будущим летом. Есть ли подвижки с новым контрактом?

— Ну, это без комментариев, это внутреннее дело. Есть футбольный клуб "Динамо" (Москва), есть игрок, который выступает за этот Великий клуб. Великий обязательно напишите с большой буквы. Остальное я не комментирую.

— Может, раскроете секрет, есть ли предложения?

— Ну, я же сказал: "Не комментирую". Прекратите меня расспрашивать. Для начала стоит выиграть что-то значимое с "Динамо", за которое Александр достаточно долго выступает. Но это мое мнение, которое может не совпадать с тем, что думает Александр. Мы за спиной клуба переговоров ни с кем не ведем. Пытаюсь донести эту позицию до всяких сердобольных посредников и других граждан, которые пытаются что-то делать. Если у вас есть предложения — обращайтесь в футбольный клуб "Динамо". Если клуб будет заинтересован и сочтет возможным рассмотреть предложение, — нас оповестят.

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Флаг «Манчестер Юнайтед» побывал в космосе

По инициативе российского болельщика "Манчестер Юнайтед" Алексея Яковлева флаг манкунианцев побывал в космосе.

Яковлев передал флаг "МЮ" космонавтам, после чего представитель NASA сделал несколько снимков полотнища на фоне Земли.

"Я решил таким образом передать немного энергии космоса клубу. Я горжусь тем, что сделал, поскольку "МЮ" много значит для меня. Наш флаг развивался в космосе – никто не сможет подняться выше", - прокомментировал Яковлев.

Вице-президент «Ростова» : «У нас нет возможностей выкупить трансфер Могилевца»

Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов рассказал о причинах отсутствия полузащитника Павла Могилевца в предстоящем матче 11-тура РФПЛ против "Зенита". Он также сообщил, что у клуба нет финансовых возможностей выкупить трансфер хавбека.

— Оправдывает ли надежды Павел Могилевец, который был взят в аренду у "Зенита"?

— Конечно! Вы же все видите по играм. У него была небольшая травма, сейчас он восстановился. А так человек влился в состав, у него ответственная позиция, он молодой перспективный игрок. Надеюсь, у нас он будет расти и рано или поздно попадет в сборную. Надо работать дальше, прогрессировать, к нему никаких вопросов, Павел очень трудолюбивый.

— Но с "Зенитом" он не сыграет.

— К сожалению, да. Такова договоренность между клубами. В российском чемпионате это обычная ситуация.

— Пока не поднимаете вопрос о полном приобретении прав на игрока?

— Нам тяжело, у "Ростова" нет возможностей совершать такие трансферы. Да и "Зенит" вряд ли отдаст своего воспитанника. Мы благодарны питерскому клубу, что они дали его нам в аренду, он поможет "Ростову". В свою очередь, поможем Могилевцу вырасти как футболисту. В таких руках, как у Бердыева, он обязательно будет прибавлять.

«Газпром» близок к заключению контракта с УЕФА по ЛЧ

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания практически договорилась о новом спонсорском соглашении с УЕФА.

"Остались формальности до заключения контракта. Думаю, что в ближайшее время мы подпишем соглашение, потому что мы там уже фигурируем на бортах в матчах группового этапа", – сказал Куприянов.

Напомним, что "Газпром" стал спонсором Лиги чемпионов в 2012 году. Предыдущий контракт истек после завершения сезона-2014/15.

Моуринью: «Если меня уволят, то это будет отставка лучшего тренера «Челси»

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью высказался насчет возможности своей отставки после поражения в матче восьмого тура АПЛ против "Саутгемптона" (1:3).

"Если меня решат отправить в отставку, то пусть отправляют. Я не бегу от ответственности и от своей команды. Но если это случится, то это будет отставка лучшего тренера "Челси", - сказал Моуринью.

Анонс главных матчей выходных

Гола Попова хватило «Спартаку» для победы над «Мордовией», «Зенит» без проблем обыграл «Ростов»

"Зенит" разгромил "Ростов" в матче 11-го тура чемпионата России, прошедшем в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 3:0 – в первом тайме по голу забили Игорь Смольников и Артем Дзюба, а в самой концовке игры точный удар нанес Данни.

Московский "Спартак" переиграл саранскую "Мордовию" в выездном матче 11-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник красно-белых Ивелин Попов.

Чемпионат Росси. Премьер-лига. 11-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Смольников, 27. 2:0 – Дзюба, 34. 3:0 – Данни, 89.

Кубань (Краснодар) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мельгарехо, 22; 1:1 – Боли, 58.

Мордовия (Саранск) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Попов, 4.

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«Челси» дома проиграл «Саутгемптону»

В матче восьмого тура АПЛ "Челси" потерпел очередную неудачу, проиграв в родных стенах "Саутгемптону". Лондонцы открыли счет усилиями Виллиана на старте встречи, однако затем трижды пропустили. За гостей отличились Дэвис, Мане и Пелле.

Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

Челси – Саутгемптон – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Виллиан, 10; 1:1 – Дэвис, 44; 1:2 – Мане, 60; 1:3 – Пелле, 73.

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Агуэро оформил самый быстрый пента-трик в истории АПЛ

Нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро установил новый рекорд Премьер-лиги. Аргентинский форвард оформил самый быстрый пента-трик в истории АПЛ, забив пять мячей в ворота "Ньюкасла" за 20 минут.

Прежнее достижение принадлежало нападающему "Тоттенхэма" Джермейну Дефо, оформившему пента-трик в ворота "Уигана" (9:1) за 36 минут.

На 65-й минуте встречи "Манчестер Сити" - "Ньюкасл" Агуэро был заменен на Вильфрида Бони. К тому моменту "горожане" вели со счетом 6:1.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур

Манчестер Сити – Ньюкасл – 6:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Митрович, 18. 1:1 – Агуэро, 42. 2:1 – Агуэро, 49. 3:1 – Агуэро, 50. 4:1 – Де Брюйне, 53. 5:1 – Агуэро, 60. 6:1 – Агуэро, 62.