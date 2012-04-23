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Хавьер Фернандес Анунсиатта
Статистика
Хавьер Фернандес Анунсиатта - статистика
Завершил карьеру
31 августа 1987 (39), Санта Крус-де-Тенерифе
#18 | Полузащитник
179 см
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
1 : 1
23.04.2012
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2 : 0
10.04.2012
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Райо Вальекано
6 : 0
07.04.2012
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
1 : 5
31.03.2012
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
0 : 0
20.03.2012
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Сарагоса
1 : 1
17.03.2012
Осасуна
84' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
2 : 1
12.03.2012
Атлетик
89' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
1 : 1
03.03.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Спортинг
1 : 1
05.02.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
0 : 1
30.01.2012
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
1 : 1
22.01.2012
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0 : 2
15.01.2012
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
07.01.2012
Осасуна
61' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
2 : 1
18.12.2011
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Малага
1 : 1
11.12.2011
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
2 : 1
04.12.2011
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1 : 2
27.11.2011
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 0
20.11.2011
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
3 : 1
17.10.2011
Осасуна
75' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
2 : 2
01.10.2011
Мальорка
Был в запасе
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