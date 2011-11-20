Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Райо Вальекано
Осасуна - Райо Вальекано: обзор матча 20 ноября 2011
Осасуна
20.11.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 13 тур
0 : 0
Завершен
Райо Вальекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Райо Вальекано
+2
Желтая карточка
А. Аррибас
Желтая карточка
Д. Тимор
Желтая карточка
Мичу
Желтая карточка
Р. Гонсалес
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Мовилья
Замена
К. Сола
️️️️
Нино
Замена
Д. Тимор
️️️️
Д. Некунам
Замена
П. Ботельо
️️️️
Пити
Замена
Р. Лама
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
М. Фланьо
Замена
Р. Тамудо
️️️️
А. Делибашич
Желтая карточка
Х. Фуэго
Желтая карточка
Ж. Фигерас
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Нино
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
26
Хосе Мовилья
ЦП
10
Пити
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
9
Кике Сола
ЦФ
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
4-3-3
1
Андрес
2
Дамиа
22
Райтала
3
Гонсалес
4
Фланьо
10
Пуньяль
6
Некунам
16
Сехудо
6
Бальде
11
Нино
14
Гарсия
4-3-3
1
Кобеньо
2
Тито
14
Аррибас
21
Фигерас
20
Касадо
26
Мовилья
10
Пити
18
Фуэго
25
Мичу
23
Делибашич
7
Бангура
6
Некунам
24
Тимор
24
Тимор
6
Некунам
14
Гарсия
14
Лама
14
Лама
14
Гарсия
11
Нино
9
Сола
9
Сола
11
Нино
26
Мовилья
6
Гарсия
6
Гарсия
26
Мовилья
10
Пити
26
Ботельо
26
Ботельо
10
Пити
23
Делибашич
23
Тамудо
23
Тамудо
23
Делибашич
Остались в запасе
Осасуна
Райо Вальекано
13
Асьер Риесго
ВР
8
Лоло
ЦП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
8
Лоло
ЦП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Осасуна - Райо Вальекано
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Райо Вальекано
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+