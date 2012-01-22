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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Валенсия
Осасуна - Валенсия: обзор матча 22 января 2012
Осасуна
22.01.2012, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
90+2'
Лоло
85'
Р. Сольдадо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Валенсия
ГОЛ! 1:1!
Лоло
+2
+1
Красная карточка
Д. Альбельда
Замена
Бруно
️️️️
С. Фегули
Замена
Д. Тимор
️️️️
Э. Сатрустеги
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Т. Коста
Желтая карточка
А. Барраган
Замена
Лоло
️️️️
Д. Некунам
Замена
Нино
️️️️
Р. Лама
Желтая карточка
М. Топал
Замена
Х. Бернат
️️️️
Жонас
Замена
А. Адурис
️️️️
Э. Банега
Желтая карточка
Д. Некунам
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
А. Сехудо
Травма
Д. Некунам
Желтая карточка
М. Бертран
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
(К)
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
16
Альваро Сехудо
ПВ
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
17
Жонас
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
(К)
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
11
Нино
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-2-3-1
1
Андрес
12
Сатрустеги
4
Фланьо
23
Серхио
2
Бертран
10
Пуньяль
6
Некунам
14
Лама
14
Гарсия
16
Сехудо
16
Лекич
4-1-3-1-1
25
Алвес
19
Барраган
23
Рами
5
Деальберт
18
Альба
8
Фегули
11
Банега
8
Коста
6
Альбельда
17
Жонас
9
Сольдадо
12
Сатрустеги
24
Тимор
24
Тимор
12
Сатрустеги
6
Некунам
8
Лоло
8
Лоло
6
Некунам
14
Лама
11
Нино
11
Нино
14
Лама
17
Жонас
24
Бернат
24
Бернат
17
Жонас
8
Фегули
2
Бруно
2
Бруно
8
Фегули
11
Банега
20
Адурис
20
Адурис
11
Банега
Остались в запасе
Осасуна
Валенсия
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Висенте Гуаита
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Осасуна - Валенсия
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 14:55 (прямая) 17:05 (пятница, 27 января)
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