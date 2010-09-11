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    Александр Евстафьев - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Андреевич
    Фамилия Евстафьев
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 января 1985 (38 лет)
    Рост 184
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Петротрест 14 1 1 3 0
    Химки 11 2 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2010 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 4:1 Петротрест (Сочи)
    03.11.2010 1' -89' Шинник (Ярославль) 0:0 Петротрест (Сочи)
    17.10.2010 1' -81' Петротрест (Сочи) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    14.10.2010 1' -73' Петротрест (Сочи) 2:0 Иртыш (Омск)
    57'
    06.10.2010 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Петротрест (Сочи)
    03.10.2010 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 3:0 Петротрест (Сочи)
    60'
    26.09.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 0:2 Химки (Химки)
    22.09.2010 1' -88' Петротрест (Сочи) 0:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    14.09.2010 1' -53' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Петротрест (Сочи)
    9'
    11.09.2010 1' -83' Луч (Владивосток) 1:0 Петротрест (Сочи)
    03.09.2010 1' -49' Петротрест (Сочи) 2:0 Салют (Белгород)
    44'
    31.08.2010 1' -79' Петротрест (Сочи) 1:0 Авангард (Курск)
    9'
    24.08.2010 38' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 3:2 Петротрест (Сочи)
    21.08.2010 1' -78' Ротор (Волгоград) 1:2 Петротрест (Сочи)
    02.08.2010 75' -90' Авангард (Курск) 0:1 Химки (Химки)
    30.07.2010 90' -90' Салют (Белгород) 1:2 Химки (Химки)
    09.07.2010 Был в запасе Химки (Химки) 1:3 Ротор (Волгоград)
    23.06.2010 Был в запасе Мордовия (Саранск) 2:1 Химки (Химки)
    15.06.2010 Был в запасе Химки (Химки) 0:0 Краснодар (Краснодар)
    04.06.2010 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 1:1 Химки (Химки)
    24.05.2010 Был в запасе Химки (Химки) 4:1 Петротрест (Сочи)
    21.05.2010 86' -90' Химки (Химки) 1:0 Балтика (Калининград)
    13.05.2010 Был в запасе Иртыш (Омск) 0:0 Химки (Химки)
    10.05.2010 1' -50' Урал (Екатеринбург) 0:2 Химки (Химки)
    02.05.2010 83' -90' Химки (Химки) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    29.04.2010 45' -90' Химки (Химки) 0:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    21.04.2010 1' -80' Химки (Химки) 0:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    10.04.2010 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Химки (Химки)
    07.04.2010 1' -63' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Химки (Химки)
    16'
    31.03.2010 1' -75' Химки (Химки) 3:0 Авангард (Курск)
    37' 68'
    28.03.2010 1' -73' Химки (Химки) 1:0 Салют (Белгород)
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