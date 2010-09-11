|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Петротрест
|14
|1
|1
|3
|0
|Химки
|11
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2010
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|4:1
|Петротрест (Сочи)
|03.11.2010
|1' -89'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Петротрест (Сочи)
|17.10.2010
|1' -81'
|Петротрест (Сочи)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|14.10.2010
|1' -73'
|Петротрест (Сочи)
|2:0
|Иртыш (Омск)
|57'
|06.10.2010
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Петротрест (Сочи)
|03.10.2010
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|3:0
|Петротрест (Сочи)
|60'
|26.09.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|0:2
|Химки (Химки)
|22.09.2010
|1' -88'
|Петротрест (Сочи)
|0:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|14.09.2010
|1' -53'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Петротрест (Сочи)
|9'
|11.09.2010
|1' -83'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Петротрест (Сочи)
|03.09.2010
|1' -49'
|Петротрест (Сочи)
|2:0
|Салют (Белгород)
|44'
|31.08.2010
|1' -79'
|Петротрест (Сочи)
|1:0
|Авангард (Курск)
|9'
|24.08.2010
|38' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|3:2
|Петротрест (Сочи)
|21.08.2010
|1' -78'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Петротрест (Сочи)
|02.08.2010
|75' -90'
|Авангард (Курск)
|0:1
|Химки (Химки)
|30.07.2010
|90' -90'
|Салют (Белгород)
|1:2
|Химки (Химки)
|09.07.2010
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:3
|Ротор (Волгоград)
|23.06.2010
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|2:1
|Химки (Химки)
|15.06.2010
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:0
|Краснодар (Краснодар)
|04.06.2010
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|1:1
|Химки (Химки)
|24.05.2010
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|4:1
|Петротрест (Сочи)
|21.05.2010
|86' -90'
|Химки (Химки)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|13.05.2010
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Химки (Химки)
|10.05.2010
|1' -50'
|Урал (Екатеринбург)
|0:2
|Химки (Химки)
|02.05.2010
|83' -90'
|Химки (Химки)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|29.04.2010
|45' -90'
|Химки (Химки)
|0:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|21.04.2010
|1' -80'
|Химки (Химки)
|0:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|10.04.2010
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Химки (Химки)
|07.04.2010
|1' -63'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Химки (Химки)
|16'
|31.03.2010
|1' -75'
|Химки (Химки)
|3:0
|Авангард (Курск)
|37' 68'
|28.03.2010
|1' -73'
|Химки (Химки)
|1:0
|Салют (Белгород)