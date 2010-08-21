Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Динамо
Ротор - Сочи: обзор матча 21 августа 2010
Ротор
21.08.2010, суббота, 19:00
Россия. Первый дивизион, 25 тур
1 : 2
Завершен
Сочи
82'
И. Каньенда
63'
А. Гонежуков
87'
М. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Сочи
+3
Замена
С. Рогачев
️️️️
А. Гонежуков
+1
Замена
С. Мельников
️️️️
М. Козлов
ГОЛ! 1:2!
М. Козлов
ГОЛ! 1:1!
И. Каньенда
Замена
М. Андреев
️️️️
А. Евстафьев
Замена
В. Борисов
️️️️
С. Михайлов
Желтая карточка
Д. Епифанов
Замена
️️️️
А. Савин
Замена
И. Каньенда
️️️️
О. Алейник
ГОЛ! 0:1!
А. Гонежуков
Пас отдал
М. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
2
Мурад Рамазанов
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
18
Александр Савин
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
5
Денис Матьола
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
9
Владимир Авсюк
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
22
Игорь Шестаков
АП
7
Виктор Борисов
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
33
Исо Каньенда
ЦФ
Сочи
16
Михаил Алфимов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
77
Максим Андреев
АП
13
Семен Мельников
ЦФ
27
Сергей Рогачев
ЦФ
3-2-3-2
1
Чичкин
77
Куканос
2
Ионов
23
Могилевский
32
Трифонов
3
Олеников
34
Алейник
19
Михайлов
2
Рамазанов
13
Дорожкин
18
Савин
4-1-3-2
30
Епифанов
2
Макагонов
5
Матьола
81
Зимулька
3
Сурков
10
Козлов
9
Авсюк
78
Кантонистов
31
Рогов
20
Гонежуков
15
Евстафьев
19
Михайлов
7
Борисов
7
Борисов
19
Михайлов
34
Алейник
33
Каньенда
33
Каньенда
34
Алейник
15
Евстафьев
77
Андреев
77
Андреев
15
Евстафьев
10
Козлов
13
Мельников
13
Мельников
10
Козлов
20
Гонежуков
27
Рогачев
27
Рогачев
20
Гонежуков
Остались в запасе
Ротор
Сочи
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
22
Игорь Шестаков
АП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
16
Михаил Алфимов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Францев
Остались в запасе
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
22
Игорь Шестаков
АП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаил Алфимов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Шевченко
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча Ротор - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Стадион:
Олимпия
Новости команд
Все
Ротор
Сочи
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
Заявление «Торпедо» о срыве матча-открытия нового стадиона
21 октября
4
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Раскрыт 2-й кандидат на пост главного тренера «Рубина»
25 октября
1
«Текстильщик» – «Сочи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+