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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Химки
Салют - Химки: обзор матча 30 июля 2010
Салют
30.07.2010, пятница, 19:00
Россия. Первый дивизион, 21 тур
1 : 2
Завершен
Химки
90'
В. Старков
42'
С. Кузнецов
61'
А. Тихонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Химки
Желтая карточка
Н. Чичерин
Замена
А. Евстафьев
️️️️
А. Нежелев
Замена
П. Игнатович
️️️️
К. Дудченко
ГОЛ! 1:2!
В. Старков
Замена
А. Петров
️️️️
С. Кузнецов
Замена
И. Калашников
️️️️
Н. Замалиев
Замена
М. Афанасьев
️️️️
В. Булыга
Желтая карточка
В. Коробкин
ГОЛ! 0:2!
А. Тихонов
Замена
Ю. Роденков
️️️️
Д. Санников
Замена
А. Байрыев
️️️️
В. Лешонок
ГОЛ! 0:1!
С. Кузнецов
Пас отдал
А. Тихонов
Желтая карточка
Е. Гапон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
31
Александр Беленов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
30
Дмитрий Санников
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
Химки
21
Роман Березовский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Салют
16
Сергей Котов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
4
Илья Калашников
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
5
Андрей Степанов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
10
Александр Петров
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
3-5-2
31
Беленов
17
Старков
21
Бутырин
25
Жирный
10
Булыга
13
Замалиев
5
Кушов
21
Коробкин
9
Лешонок
32
Левшин
30
Санников
3-2-3-1
21
Березовский
31
Ибрагимов
7
Нежелев
80
Климов
4
Чичерин
33
Гапон
10
Кузнецов
4
Юсупов
90
Тихонов
30
Дудченко
13
Замалиев
4
Калашников
4
Калашников
13
Замалиев
9
Лешонок
28
Байрыев
28
Байрыев
9
Лешонок
10
Булыга
77
Афанасьев
77
Афанасьев
10
Булыга
30
Санников
93
Роденков
93
Роденков
30
Санников
7
Нежелев
15
Евстафьев
15
Евстафьев
7
Нежелев
10
Кузнецов
10
Петров
10
Петров
10
Кузнецов
30
Дудченко
29
Игнатович
29
Игнатович
30
Дудченко
Остались в запасе
Салют
Химки
16
Сергей Котов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Кучук
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
Остались в запасе
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Салют - Химки
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
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