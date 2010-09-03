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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Салют
Сочи - Салют: обзор матча 03 сентября 2010
Сочи
03.09.2010, пятница, 18:30
Россия. Первый дивизион, 28 тур
2 : 0
Завершен
Салют
59'
М. Рогов
90'
М. Рогов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Салют
ГОЛ! 2:0!
М. Рогов
Пас отдал
Л. Кантонистов
Желтая карточка
Н. Замалиев
Замена
️️️️
М. Афанасьев
Замена
️️️️
М. Макагонов
Желтая карточка
М. Макагонов
Замена
️️️️
В. Левшин
Замена
️️️️
С. Мельников
ГОЛ! 1:0!
М. Рогов
Пас отдал
Л. Кантонистов
Замена
️️️️
Д. Санников
Замена
️️️️
А. Евстафьев
Желтая карточка
А. Евстафьев
Желтая карточка
Л. Кантонистов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Владимир Авсюк
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
13
Семен Мельников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Салют
16
Сергей Котов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
32
Владимир Левшин
ЛВ
30
Дмитрий Санников
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Быков
3-2-3-2
30
Епифанов
23
Хорин
3
Мальков
81
Зимулька
2
Полуяхтов
2
Макагонов
31
Рогов
78
Кантонистов
9
Авсюк
13
Мельников
15
Евстафьев
4-4-1-1
16
Котов
25
Жирный
21
Бутырин
28
Байрыев
41
Горин
77
Афанасьев
13
Замалиев
5
Кушов
30
Санников
32
Левшин
48
Луценко
Остались в запасе
Сочи
Салют
Главный тренер
Сергей Францев
Главный тренер
Юрий Быков
Главный тренер
Сергей Францев
Главный тренер
Юрий Быков
Статистика матча Сочи - Салют
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Стадион:
МСА Петровский
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