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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Волга
Химки - Волга: обзор матча 02 мая 2010
Химки
02.05.2010, воскресенье, 18:00
Россия. Первый дивизион, 8 тур
1 : 0
Завершен
Волга
61'
С. Кузнецов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Волга
Замена
А. Петров
️️️️
С. Кузнецов
Замена
А. Евстафьев
️️️️
А. Нежелев
Пенальти не реализован!
М. Мысин
Замена
С. Турсунов
️️️️
С. Яшин
Замена
О. Кожанов
️️️️
С. Виноградов
Замена
М. Канаев
️️️️
А. Юсупов
ГОЛ! 1:0!
С. Кузнецов
Пас отдал
К. Дудченко
Замена
Е. Гапон
️️️️
А. Логашов
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
М. Хайруллин
Желтая карточка
Н. Чичерин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Волга
1
Антон Коченков
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
22
Михаил Мысин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
10
Марат Хайруллин
ЦП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
10
Александр Петров
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
23
Алексей Катульский
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
3-2-3-1
21
Березовский
80
Климов
7
Нежелев
12
Пономаренко
31
Ибрагимов
4
Чичерин
90
Тихонов
10
Кузнецов
4
Юсупов
30
Дудченко
4-5-1
1
Коченков
20
Саджая
25
Буйволов
2
Засеев
2
Ндри
11
Виноградов
14
Семакин
18
Яшин
10
Хайруллин
22
Мысин
20
Марцваладзе
7
Нежелев
15
Евстафьев
15
Евстафьев
7
Нежелев
10
Кузнецов
10
Петров
10
Петров
10
Кузнецов
4
Юсупов
17
Канаев
17
Канаев
4
Юсупов
43
Логашов
33
Гапон
33
Гапон
43
Логашов
10
Хайруллин
22
Кузнецов
22
Кузнецов
10
Хайруллин
18
Яшин
17
Турсунов
17
Турсунов
18
Яшин
11
Виноградов
20
Кожанов
20
Кожанов
11
Виноградов
Остались в запасе
Химки
Волга
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
14
Сергей Маслов
ЦФ
23
Алексей Катульский
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
Остались в запасе
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
14
Сергей Маслов
ЦФ
Остались в запасе
23
Алексей Катульский
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
Статистика матча Химки - Волга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
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Россия. ФНЛ, 37 тур
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2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
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