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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Химки
СКА-Хабаровск - Химки: обзор матча 07 апреля 2010
СКА-Хабаровск
07.04.2010, среда, 12:00
Россия. Первый дивизион, 3 тур
1 : 1
Завершен
Химки
83'
В. Кармазиненко
16'
К. Дудченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Химки
+4
Замена
А. Петров
️️️️
А. Нежелев
Желтая карточка
Л. Корнилов
ГОЛ! 1:1!
В. Кармазиненко
Пас отдал
В. Запояска
Замена
В. Запояска
️️️️
А. Мурнин
Желтая карточка
М. Канаев
Желтая карточка
А. Логашов
Замена
М. Канаев
️️️️
А. Евстафьев
Желтая карточка
А. Нечаев
Замена
А. Логашов
️️️️
А. Ерошкин
Замена
А. Нечаев
️️️️
И. Старков
Замена
А. Багаев
️️️️
А. Горбатюк
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Дудченко
Пас отдал
А. Евстафьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
31
Сергей Барсуков
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
7
Игорь Бырлов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Химки
21
Роман Березовский
ВР
6
Алексей Ерошкин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
15
Александр Багаев
ЦФ
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
5
Андрей Степанов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
10
Александр Петров
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
3-2-4-1
31
Барсуков
29
Горбатюк
3
Смирнов
13
Семенов
2
Недорезов
26
Балан
10
Старков
2
Димидко
27
Мурнин
7
Бырлов
8
Кармазиненко
3-2-2-2
21
Березовский
7
Нежелев
12
Пономаренко
31
Ибрагимов
4
Чичерин
80
Климов
4
Юсупов
10
Кузнецов
30
Дудченко
15
Евстафьев
10
Старков
18
Нечаев
18
Нечаев
10
Старков
29
Горбатюк
15
Багаев
15
Багаев
29
Горбатюк
27
Мурнин
80
Запояска
80
Запояска
27
Мурнин
7
Нежелев
10
Петров
10
Петров
7
Нежелев
15
Евстафьев
17
Канаев
17
Канаев
15
Евстафьев
6
Ерошкин
43
Логашов
43
Логашов
6
Ерошкин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Химки
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Горлукович
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Остались в запасе
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Остались в запасе
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Статистика матча СКА-Хабаровск - Химки
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Рубцов
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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