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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Химки
Сочи - Химки: обзор матча 26 сентября 2010
Сочи
26.09.2010, воскресенье, 16:00
Россия. Первый дивизион, 32 тур
0 : 2
Завершен
Химки
72'
К. Дудченко
86'
К. Дудченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Химки
ГОЛ! 0:2!
К. Дудченко
Пас отдал
А. Козлов
Замена
М. Андреев
️️️️
М. Рогов
ГОЛ! 0:1!
К. Дудченко
Замена
А. Козлов
️️️️
Т. Ракуяма
Замена
В. Бондаренко
️️️️
М. Макагонов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Владимир Авсюк
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
13
Семен Мельников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Химки
21
Роман Березовский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Андрей Степанов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
88
Такаши Ракуяма
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Сочи
0
Евгений Черемисин
ВР
5
Денис Матьола
ЦЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
27
Артем Першин
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
52
Алексей Котляров
ЦП
8
Лев Королев
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
3-2-3-2
30
Епифанов
2
Полуяхтов
3
Мальков
81
Зимулька
55
Лобов
2
Макагонов
31
Рогов
78
Кантонистов
9
Авсюк
13
Мельников
15
Евстафьев
3-2-4-1
21
Березовский
5
Степанов
80
Климов
7
Нежелев
4
Чичерин
33
Гапон
88
Ракуяма
44
Клопков
4
Юсупов
90
Тихонов
30
Дудченко
31
Рогов
77
Андреев
77
Андреев
31
Рогов
2
Макагонов
81
Бондаренко
81
Бондаренко
2
Макагонов
88
Ракуяма
44
Козлов
44
Козлов
88
Ракуяма
Остались в запасе
Сочи
Химки
5
Денис Матьола
ЦЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
27
Артем Першин
ЦП
0
Евгений Черемисин
ВР
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Францев
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
52
Алексей Котляров
ЦП
8
Лев Королев
ЦП
17
Станислав Козырев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
Остались в запасе
5
Денис Матьола
ЦЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
27
Артем Першин
ЦП
0
Евгений Черемисин
ВР
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
Остались в запасе
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
52
Алексей Котляров
ЦП
8
Лев Королев
ЦП
17
Станислав Козырев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча Сочи - Химки
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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