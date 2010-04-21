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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Кубань (ЛФЛ)
Химки - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 21 апреля 2010
Химки
21.04.2010, среда, 19:00
Россия. Первый дивизион, 6 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
56'
Н. Жиляев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Кубань (ЛФЛ)
+3
Замена
Д. Горбушин
️️️️
В. Кулик
+1
Замена
А. Сквернюк
️️️️
Г. Букур
Замена
А. Лунин
️️️️
Н. Жиляев
Замена
В. Янчук
️️️️
Н. Никезич
Замена
А. Нежелев
️️️️
А. Евстафьев
Замена
А. Петров
️️️️
М. Канаев
ГОЛ! 0:1!
Н. Жиляев
Замена
К. Дудченко
️️️️
С. Маслов
Желтая карточка
А. Ибрагимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
27
Олег Малюков
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
6
Алексей Ерошкин
ЦЗ
5
Андрей Степанов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
10
Александр Петров
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
81
Антон Лунин
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
3-3-2-2
21
Березовский
80
Климов
31
Ибрагимов
12
Пономаренко
33
Гапон
17
Канаев
4
Чичерин
4
Юсупов
10
Кузнецов
14
Маслов
15
Евстафьев
3-3-3-1
98
Будаков
27
Малюков
85
Григорьев
5
Армаш
5
Головатенко
8
Тлисов
15
Жавнерчик
9
Жиляев
55
Кулик
11
Букур
17
Никезич
17
Канаев
10
Петров
10
Петров
17
Канаев
15
Евстафьев
7
Нежелев
7
Нежелев
15
Евстафьев
14
Маслов
30
Дудченко
30
Дудченко
14
Маслов
17
Никезич
99
Янчук
99
Янчук
17
Никезич
55
Кулик
9
Горбушин
9
Горбушин
55
Кулик
9
Жиляев
81
Лунин
81
Лунин
9
Жиляев
11
Букур
23
Сквернюк
23
Сквернюк
11
Букур
Остались в запасе
Химки
Кубань (ЛФЛ)
6
Алексей Ерошкин
ЦЗ
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
85
Богдан Карюкин
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
Остались в запасе
6
Алексей Ерошкин
ЦЗ
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
Статистика матча Химки - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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