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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - КАМАЗ
Химки - КАМАЗ: обзор матча 29 апреля 2010
Химки
29.04.2010, четверг, 19:00
Россия. Первый дивизион, 7 тур
0 : 2
Завершен
КАМАЗ
77'
И. Коронов
90+3'
С. Гогниев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - КАМАЗ
+3
ГОЛ! 0:2!
С. Гогниев
Пас отдал
А. Кобялко
Замена
С. Лебамба
️️️️
И. Коронов
Замена
С. Маслов
️️️️
А. Степанов
Замена
С. Настусенко
️️️️
М. Пименов
ГОЛ! 0:1!
И. Коронов
Замена
А. Кобялко
️️️️
С. Сердюков
Замена
Р. Мустафин
️️️️
Р. Славнов
Замена
А. Логашов
️️️️
Е. Гапон
Замена
А. Петров
️️️️
А. Нежелев
Замена
А. Евстафьев
️️️️
С. Кузнецов
Желтая карточка
К. Дудченко
17'
Желтая карточка
А. Гудукин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Андрей Степанов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
4
Роман Славнов
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
10
Александр Петров
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
11
Рифат Мустафин
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-2-3-1
21
Березовский
7
Нежелев
12
Пономаренко
80
Климов
33
Гапон
4
Чичерин
90
Тихонов
4
Юсупов
10
Кузнецов
30
Дудченко
4-4-2
1
Вавилин
34
Козлов
13
Хисамов
75
Ложкин
4
Гудукин
4
Славнов
14
Пименов
33
Кренделев
14
Коронов
29
Сердюков
2
Гогниев
7
Нежелев
10
Петров
10
Петров
7
Нежелев
10
Кузнецов
15
Евстафьев
15
Евстафьев
10
Кузнецов
33
Гапон
43
Логашов
43
Логашов
33
Гапон
5
Степанов
14
Маслов
14
Маслов
5
Степанов
4
Славнов
11
Мустафин
11
Мустафин
4
Славнов
14
Пименов
77
Настусенко
77
Настусенко
14
Пименов
14
Коронов
27
Лебамба
27
Лебамба
14
Коронов
29
Сердюков
22
Кобялко
22
Кобялко
29
Сердюков
Остались в запасе
Химки
КАМАЗ
17
Михаил Канаев
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
24
Антон Мамонов
ЦФ
99
Роман Акбашев
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
17
Михаил Канаев
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
24
Антон Мамонов
ЦФ
Остались в запасе
99
Роман Акбашев
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Химки - КАМАЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
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