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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Динамо
СКА-Хабаровск - Сочи: обзор матча 14 сентября 2010
СКА-Хабаровск
14.09.2010, вторник, 12:00
Россия. Первый дивизион, 30 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
9'
А. Евстафьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Сочи
Замена
И. Пиюк
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
М. Козлов
️️️️
А. Евстафьев
Замена
М. Живновицкий
️️️️
А. Смирнов
Желтая карточка
Г. Наврузов
Замена
И. Бырлов
️️️️
В. Никифоров
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Минеев
ГОЛ! 0:1!
А. Евстафьев
Пас отдал
Л. Кантонистов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
13
Александр Минеев
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
16
Сергей Рыжих
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
13
Семен Мельников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
15
Максим Живновицкий
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
Сочи
0
Евгений Черемисин
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
5
Денис Матьола
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
27
Артем Першин
ЦП
77
Максим Андреев
АП
3-2-3-2
40
Козорез
3
Аликин
13
Семенов
3
Смирнов
10
Никифоров
24
Наврузов
13
Минеев
80
Запояска
27
Мурнин
8
Кармазиненко
16
Рыжих
3-2-3-2
30
Епифанов
23
Хорин
3
Мальков
81
Зимулька
2
Макагонов
2
Полуяхтов
78
Кантонистов
81
Бондаренко
31
Рогов
13
Мельников
15
Евстафьев
3
Смирнов
15
Живновицкий
15
Живновицкий
3
Смирнов
10
Никифоров
7
Бырлов
7
Бырлов
10
Никифоров
13
Минеев
18
Нечаев
18
Нечаев
13
Минеев
8
Кармазиненко
25
Пиюк
25
Пиюк
8
Кармазиненко
15
Евстафьев
10
Козлов
10
Козлов
15
Евстафьев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Сочи
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
Главный тренер
Сергей Горлукович
5
Денис Матьола
ЦЗ
77
Максим Андреев
АП
27
Артем Першин
ЦП
0
Евгений Черемисин
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Францев
Остались в запасе
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
Остались в запасе
5
Денис Матьола
ЦЗ
77
Максим Андреев
АП
27
Артем Першин
ЦП
0
Евгений Черемисин
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Стадион:
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