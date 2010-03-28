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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Салют
Химки - Салют: обзор матча 28 марта 2010
Химки
28.03.2010, воскресенье, 17:00
Россия. Первый дивизион, 1 тур
1 : 0
Завершен
Салют
45+1'
К. Дудченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Салют
Замена
М. Канаев
️️️️
С. Кузнецов
Замена
А. Логашов
️️️️
А. Ерошкин
Замена
И. Жирный
️️️️
Й. Танасиевич
Желтая карточка
И. Дедура
Замена
М. Ромащенко
️️️️
М. Шевченко
Замена
А. Нежелев
️️️️
А. Евстафьев
Замена
Ю. Роденков
️️️️
В. Лешонок
Замена
Д. Ткачук
️️️️
В. Левшин
Желтая карточка
С. Пономаренко
ГОЛ! 1:0!
К. Дудченко
Пас отдал
А. Тихонов
+1
10'
Желтая карточка
Й. Танасиевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
6
Алексей Ерошкин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Салют
31
Александр Беленов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
7
Максим Шевченко
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
10
Александр Петров
ЦП
15
Дмитрий Голышев
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Салют
1
Евгений Шамрин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
3-2-3-2
21
Березовский
80
Климов
12
Пономаренко
31
Ибрагимов
6
Ерошкин
4
Чичерин
90
Тихонов
4
Юсупов
10
Кузнецов
30
Дудченко
15
Евстафьев
3-5-2
31
Беленов
66
Танасиевич
20
Дедура
17
Старков
9
Лешонок
25
Шипицин
5
Кушов
21
Коробкин
10
Булыга
7
Шевченко
32
Левшин
10
Кузнецов
17
Канаев
17
Канаев
10
Кузнецов
15
Евстафьев
7
Нежелев
7
Нежелев
15
Евстафьев
6
Ерошкин
43
Логашов
43
Логашов
6
Ерошкин
66
Танасиевич
25
Жирный
25
Жирный
66
Танасиевич
7
Шевченко
22
Ромащенко
22
Ромащенко
7
Шевченко
32
Левшин
31
Ткачук
31
Ткачук
32
Левшин
9
Лешонок
93
Роденков
93
Роденков
9
Лешонок
Остались в запасе
Химки
Салют
10
Александр Петров
ЦП
15
Дмитрий Голышев
ЦП
17
Станислав Козырев
ВР
14
Сергей Маслов
ЦФ
13
Наиль Замалиев
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
10
Александр Петров
ЦП
15
Дмитрий Голышев
ЦП
17
Станислав Козырев
ВР
14
Сергей Маслов
ЦФ
Остались в запасе
13
Наиль Замалиев
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Химки - Салют
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
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