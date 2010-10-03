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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Динамо
Волга - Сочи: обзор матча 03 октября 2010
Волга
03.10.2010, воскресенье, 17:00
Россия. Первый дивизион, 33 тур
3 : 0
Завершен
Сочи
58'
Г. Ходжава
69'
О. Марцваладзе (П)
73'
О. Марцваладзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Сочи
Замена
А. Курнаев
️️️️
В. Бондаренко
Замена
С. Виноградов
️️️️
Г. Ходжава
Замена
И. Гетигежев
️️️️
О. Марцваладзе
ГОЛ! 3:0!
О. Марцваладзе
Пас отдал
П. Елич
Желтая карточка
В. Волков
Замена
А. Першин
️️️️
С. Мельников
ГОЛ с пенальти! 2:0!
О. Марцваладзе
Замена
П. Елич
️️️️
А. Хазов
Желтая карточка
А. Евстафьев
ГОЛ! 1:0!
Г. Ходжава
Замена
В. Волков
️️️️
С. Турсунов
Желтая карточка
Д. Полянин
Замена
М. Козлов
️️️️
М. Макагонов
Желтая карточка
В. Бондаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
18
Сергей Яшин
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Владимир Авсюк
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
13
Семен Мельников
ЦФ
15
Александр Евстафьев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Волга
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Виталий Волков
АП
10
Петар Елич
ЦФ
Сочи
0
Евгений Черемисин
ВР
5
Денис Матьола
ЦЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
27
Артем Першин
ЦП
21
Александр Курнаев
ПП
3-4-1-2
31
Астахов
25
Буйволов
88
Наваловский
6
Полянин
18
Яшин
28
Ходжава
58
Рашевский
9
Шуленин
17
Турсунов
16
Хазов
20
Марцваладзе
3-2-3-2
30
Епифанов
2
Полуяхтов
3
Мальков
81
Зимулька
2
Макагонов
55
Лобов
9
Авсюк
81
Бондаренко
31
Рогов
15
Евстафьев
13
Мельников
28
Ходжава
11
Виноградов
11
Виноградов
28
Ходжава
20
Марцваладзе
3
Гетигежев
3
Гетигежев
20
Марцваладзе
17
Турсунов
11
Волков
11
Волков
17
Турсунов
16
Хазов
10
Елич
10
Елич
16
Хазов
13
Мельников
27
Першин
27
Першин
13
Мельников
2
Макагонов
10
Козлов
10
Козлов
2
Макагонов
81
Бондаренко
21
Курнаев
21
Курнаев
81
Бондаренко
Остались в запасе
Волга
Сочи
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
5
Денис Матьола
ЦЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
0
Евгений Черемисин
ВР
Главный тренер
Сергей Францев
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
Остались в запасе
5
Денис Матьола
ЦЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
0
Евгений Черемисин
ВР
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча Волга - Сочи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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