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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Краснодар
Химки - Краснодар: обзор матча 15 июня 2010
Химки
15.06.2010, вторник, 20:00
Россия. Первый дивизион, 16 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Краснодар
Желтая карточка
Н. Марков
Замена
А. Младенов
️️️️
М. Комков
Замена
А. Петров
️️️️
А. Юсупов
Замена
Р. Сурнев
️️️️
М. Деменко
Замена
А. Мамонов
️️️️
К. Дудченко
Замена
И. Пикущак
️️️️
А. Яркин
Замена
М. Багаев
️️️️
А. Олейник
19'
Желтая карточка
А. Яркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
25
Максим Деменко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
5
Андрей Степанов
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
10
Александр Петров
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
18
Алексей Архипов
ЦП
7
Александр Младенов
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
3-2-3-1
21
Березовский
12
Пономаренко
80
Климов
31
Ибрагимов
7
Нежелев
4
Чичерин
90
Тихонов
4
Юсупов
10
Кузнецов
30
Дудченко
4-2-2-2
31
Пчелинцев
13
Марков
55
Тараканов
24
Мирошниченко
15
Калешин
11
Пазин
15
Фатуллаев
10
Комков
25
Деменко
27
Олейник
22
Яркин
4
Юсупов
10
Петров
10
Петров
4
Юсупов
30
Дудченко
24
Мамонов
24
Мамонов
30
Дудченко
10
Комков
7
Младенов
7
Младенов
10
Комков
27
Олейник
71
Багаев
71
Багаев
27
Олейник
25
Деменко
2
Сурнев
2
Сурнев
25
Деменко
22
Яркин
10
Пикущак
10
Пикущак
22
Яркин
Остались в запасе
Химки
Краснодар
17
Михаил Канаев
ОП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
18
Алексей Архипов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
17
Михаил Канаев
ОП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
Остались в запасе
18
Алексей Архипов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Химки - Краснодар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
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