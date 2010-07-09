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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Ротор
Химки - Ротор: обзор матча 09 июля 2010
Химки
09.07.2010, пятница, 19:00
Россия. Первый дивизион, 20 тур
1 : 3
Завершен
Ротор
86'
А. Мамонов
56'
А. Савин (П)
60'
Я. Эрлих
81'
Р. Тузовский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Ротор
ГОЛ! 1:3!
А. Мамонов
Пас отдал
А. Оганесян
Замена
К. Кочубей
️️️️
В. Борисов
Замена
М. Маркосов
️️️️
Я. Эрлих
ГОЛ! 0:3!
Р. Тузовский
Замена
Р. Тузовский
️️️️
А. Савин
Замена
А. Мамонов
️️️️
А. Юсупов
Замена
А. Оганесян
️️️️
А. Петров
Замена
М. Канаев
️️️️
С. Пономаренко
ГОЛ! 0:2!
Я. Эрлих
Пас отдал
В. Борисов
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Савин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
10
Александр Петров
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
18
Сергей Шудров
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
7
Виктор Борисов
ЦФ
11
Яков Эрлих
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Химки
23
Павел Сергеев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Андрей Степанов
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
82
Василий Чернов
ЦЗ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
24
Роман Тузовский
ЦП
3
Александр Гайдуков
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
3-2-3-1
17
Козырев
12
Пономаренко
80
Климов
31
Ибрагимов
7
Нежелев
4
Чичерин
90
Тихонов
4
Юсупов
10
Петров
30
Дудченко
3-2-1-1-3
1
Чичкин
23
Бесланеев
14
Епифанов
55
Гузь
15
Житников
2
Ионов
18
Шудров
22
Шестаков
18
Савин
11
Эрлих
7
Борисов
12
Пономаренко
17
Канаев
17
Канаев
12
Пономаренко
10
Петров
28
Оганесян
28
Оганесян
10
Петров
4
Юсупов
24
Мамонов
24
Мамонов
4
Юсупов
18
Савин
24
Тузовский
24
Тузовский
18
Савин
7
Борисов
8
Кочубей
8
Кочубей
7
Борисов
11
Эрлих
9
Маркосов
9
Маркосов
11
Эрлих
Остались в запасе
Химки
Ротор
5
Андрей Степанов
ЦЗ
15
Александр Евстафьев
ЦФ
23
Павел Сергеев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
82
Василий Чернов
ЦЗ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
3
Александр Гайдуков
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
5
Андрей Степанов
ЦЗ
15
Александр Евстафьев
ЦФ
23
Павел Сергеев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
Остались в запасе
82
Василий Чернов
ЦЗ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
3
Александр Гайдуков
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Химки - Ротор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
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