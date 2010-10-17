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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Урал
Сочи - Урал: обзор матча 17 октября 2010
Сочи
17.10.2010, воскресенье, 16:00
Россия. Первый дивизион, 36 тур
1 : 1
Завершен
Урал
50'
К. Зимулька
75'
А. Герк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Урал
Замена
Д. Зубко
️️️️
О. Шатов
Желтая карточка
А. Першин
Замена
А. Першин
️️️️
М. Рогов
Замена
М. Макагонов
️️️️
М. Козлов
Замена
А. Курнаев
️️️️
А. Евстафьев
Желтая карточка
Н. Сафрониди
ГОЛ! 1:1!
А. Герк
Замена
И. Горбатенко
️️️️
К. Скрыльников
Замена
А. Герк
️️️️
А. Кацалапов
Желтая карточка
М. Осинов
Замена
А. Гонежуков
️️️️
С. Мельников
Желтая карточка
Л. Кантонистов
Замена
И. Темников
️️️️
Н. Сафрониди
Желтая карточка
Н. Сафрониди
ГОЛ! 1:0!
К. Зимулька
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
9
Владимир Авсюк
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
13
Семен Мельников
ЦФ
15
Александр Евстафьев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
81
Михаил Осинов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Сочи
0
Евгений Черемисин
ВР
5
Денис Матьола
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
27
Артем Першин
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
21
Александр Курнаев
ПП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
8
Анатолий Герк
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
74
Денис Зубко
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
4-1-3-2
30
Епифанов
2
Полуяхтов
3
Мальков
81
Зимулька
23
Хорин
10
Козлов
31
Рогов
78
Кантонистов
9
Авсюк
15
Евстафьев
13
Мельников
3-3-3-1
16
Яшин
34
Кацалапов
15
Новиков
34
Тумасян
70
Сафрониди
10
Фидлер
4
Дранников
81
Осинов
27
Шатов
36
Скрыльников
81
Сикимич
31
Рогов
27
Першин
27
Першин
31
Рогов
10
Козлов
2
Макагонов
2
Макагонов
10
Козлов
15
Евстафьев
21
Курнаев
21
Курнаев
15
Евстафьев
13
Мельников
20
Гонежуков
20
Гонежуков
13
Мельников
27
Шатов
74
Зубко
74
Зубко
27
Шатов
70
Сафрониди
11
Темников
11
Темников
70
Сафрониди
34
Кацалапов
8
Герк
8
Герк
34
Кацалапов
36
Скрыльников
23
Горбатенко
23
Горбатенко
36
Скрыльников
Остались в запасе
Сочи
Урал
5
Денис Матьола
ЦЗ
0
Евгений Черемисин
ВР
81
Владимир Бондаренко
ЦП
Главный тренер
Сергей Францев
1
Евгений Помазан
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
5
Денис Матьола
ЦЗ
0
Евгений Черемисин
ВР
81
Владимир Бондаренко
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Сочи - Урал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
МСА Петровский
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