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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Сочи - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 22 сентября 2010
Сочи
22.09.2010, среда, 17:30
Россия. Первый дивизион, 31 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Кубань (ЛФЛ)
Замена
Н. Никезич
️️️️
В. Игнатьев
Замена
В. Бондаренко
️️️️
А. Евстафьев
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
Н. Жиляев
Замена
А. Киселев
️️️️
А. Сквернюк
Желтая карточка
В. Головатенко
Желтая карточка
Л. Кантонистов
Замена
К. Лобов
️️️️
А. Хорин
Желтая карточка
В. Полуяхтов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Александр Хорин
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
9
Владимир Авсюк
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
13
Семен Мельников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Сочи
0
Евгений Черемисин
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
5
Денис Матьола
ЦЗ
27
Артем Першин
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
11
Егор Окороков
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
18
Антон Киселев
ВР
1
Станислав Намашко
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
27
Олег Малюков
ЦЗ
81
Антон Лунин
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
4-1-3-2
30
Епифанов
2
Полуяхтов
3
Мальков
81
Зимулька
23
Хорин
10
Козлов
31
Рогов
78
Кантонистов
9
Авсюк
13
Мельников
15
Евстафьев
3-3-3-1
98
Будаков
20
Игнатьев
85
Григорьев
14
Рогочий
34
Козлов
8
Тлисов
5
Головатенко
9
Горбушин
23
Сквернюк
9
Жиляев
10
Давыдов
23
Хорин
55
Лобов
55
Лобов
23
Хорин
15
Евстафьев
81
Бондаренко
81
Бондаренко
15
Евстафьев
20
Игнатьев
17
Никезич
17
Никезич
20
Игнатьев
23
Сквернюк
18
Киселев
18
Киселев
23
Сквернюк
9
Жиляев
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
9
Жиляев
Остались в запасе
Сочи
Кубань (ЛФЛ)
5
Денис Матьола
ЦЗ
77
Максим Андреев
АП
27
Артем Першин
ЦП
11
Егор Окороков
ЦФ
0
Евгений Черемисин
ВР
Главный тренер
Сергей Францев
81
Антон Лунин
ЦП
27
Олег Малюков
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
Остались в запасе
5
Денис Матьола
ЦЗ
77
Максим Андреев
АП
27
Артем Першин
ЦП
11
Егор Окороков
ЦФ
0
Евгений Черемисин
ВР
Остались в запасе
81
Антон Лунин
ЦП
27
Олег Малюков
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча Сочи - Кубань (ЛФЛ)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
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1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
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Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
МСА Петровский
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