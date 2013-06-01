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Хуанлу
Статистика
Хуанлу - статистика
Завершил карьеру
8 мая 1980 (46), Малага
#20 | Полузащитник
172 см | 67 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
25
2
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
1 : 1
01.06.2013
Бетис
77' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
0 : 1
26.05.2013
Леванте
80' - 90'
90'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
0 : 4
13.04.2013
Депортиво
71' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал
5 : 1
06.04.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
1 : 0
31.03.2013
Севилья
78' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
1 : 1
17.03.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
0 : 0
10.03.2013
Хетафе
81' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
2 : 2
03.03.2013
Леванте
80' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
1 : 2
09.02.2013
Малага
67' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
3 : 2
02.02.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
2 : 1
26.01.2013
Вальядолид
77' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
2 : 0
20.01.2013
Леванте
73' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2 : 0
13.01.2013
Леванте
1' - 46'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
3 : 1
05.01.2013
Атлетик
82' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
3 : 0
20.12.2012
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0 : 1
16.12.2012
Леванте
77' - 90'
89'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
1 : 1
02.12.2012
Леванте
1' - 70'
53'
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0 : 4
25.11.2012
Барселона
1' - 75'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
0 : 2
18.11.2012
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1 : 2
12.11.2012
Реал
1' - 90'
58'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
0 : 0
05.11.2012
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
3 : 1
28.10.2012
Гранада
1' - 64'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
0 : 1
21.10.2012
Леванте
1' - 73'
39'
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
1 : 0
07.10.2012
Валенсия
1' - 72'
45'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 1
23.09.2012
Реал Сосьедад
1' - 70'
Испания. Примера, 4 тур
Малага
3 : 1
15.09.2012
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
3 : 2
02.09.2012
Эспаньол
1' - 90'
55'
Испания. Примера, 2 тур
Вальядолид
2 : 0
27.08.2012
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1 : 1
20.08.2012
Атлетико
1' - 90'
76'
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