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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Леванте
Атлетик - Леванте: обзор матча 26 мая 2013
Атлетик
26.05.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 1
Завершен
Леванте
90+1'
Х.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Леванте
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Х.
Пас отдал
Вальдо
80'
Замена
Х.
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Адурис
76'
73'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
П. Риос
68'
Замена
Мичел
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
Г. Токеро
️️️️
А. Эррера
68'
Желтая карточка
А. Эррера
63'
Красная карточка
И. Муньяин
62'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сусаета
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
23
Вальдо
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Хуанлу
ЛВ
21
Мичел
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-4-1-1
1
Ирайсос
18
Ортенече
51
Ираола
12
Сан Хосе
18
де Маркос
8
Итурраспе
21
Эррера
18
Гурпеги
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
4-1-1-3-1
1
Навас
5
Родас
26
Винтра
4
Наварро
15
Карабелас
18
Диоп
10
Иборра
23
Вальдо
16
Риос
14
Гарсия
99
Аквафреска
21
Эррера
23
Токеро
23
Токеро
21
Эррера
20
Адурис
12
Льоренте
12
Льоренте
20
Адурис
14
Сусаета
11
Гомес
11
Гомес
14
Сусаета
99
Аквафреска
21
Мичел
21
Мичел
99
Аквафреска
14
Гарсия
20
Хуанлу
20
Хуанлу
14
Гарсия
16
Риос
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
16
Риос
Остались в запасе
Атлетик
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Атлетик - Леванте
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сан Мамес
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