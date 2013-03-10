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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Хетафе
Леванте - Хетафе: обзор матча 10 марта 2013
Леванте
10.03.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Хетафе
87'
Желтая карточка
Алексис
81'
Замена
Р.
️️️️
С. Эскудеро
Замена
Х.
️️️️
Р. Аквафреска
81'
72'
Замена
А. Васкес
️️️️
А. Колунга
Замена
Р. Марти
️️️️
Мичел
71'
67'
Желтая карточка
А. Колунга
Желтая карточка
Р. Гарсия
67'
59'
Замена
А. Лафита
️️️️
Х. Гавилан
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
П. Риос
57'
Желтая карточка
П. Лопес
55'
41'
Желтая карточка
М. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Мичел
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
20
Хуанлу
ЛВ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
8
Мичел
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-1-2-2-1
78
Мунуа
15
Карабелас
4
Наварро
26
Винтра
19
Лопес
18
Диоп
10
Иборра
21
Мичел
14
Гарсия
16
Риос
99
Аквафреска
4-4-1-1
13
Мойя
6
Фернандес
23
Торрес
4
Алексис
18
Эскудеро
10
Баррада
25
Ласен
25
Торрес
14
Гавилан
17
Кастро
27
Колунга
99
Аквафреска
20
Хуанлу
20
Хуанлу
99
Аквафреска
16
Риос
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
16
Риос
21
Мичел
9
Марти
9
Марти
21
Мичел
18
Эскудеро
3
Рафа
3
Рафа
18
Эскудеро
14
Гавилан
7
Лафита
7
Лафита
14
Гавилан
27
Колунга
9
Васкес
9
Васкес
27
Колунга
Остались в запасе
Леванте
Хетафе
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
13
Жорди Кодина
ВР
8
Мичел
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
8
Мичел
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Леванте - Хетафе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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