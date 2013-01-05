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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетик
Леванте - Атлетик: обзор матча 05 января 2013
Леванте
05.01.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 18 тур
3 : 1
Завершен
Атлетик
26'
К. Лелль
45'
В. Иборра
69'
Н. Эль-Жар
6'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетик
84'
Желтая карточка
И. Мартинес
Замена
Х.
️️️️
В. Иборра
82'
76'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Адурис
Замена
Анхель
️️️️
Р. Марти
72'
ГОЛ! 3:1!
Н. Эль-Жар
Пас отдал
Мичел
69'
Замена
Н. Карабелас
️️️️
Хуанфран
68'
64'
Замена
И. Мартинес
️️️️
И. Гомес
53'
Желтая карточка
И. Гомес
45'
+1
Замена
Ф. Аморебиета
️️️️
И. Муньяин
ГОЛ! 2:1!
В. Иборра
Пас отдал
Д. Наварро
45'
43'
Красная карточка
Э. Ляпорт
Желтая карточка
Мичел
36'
Желтая карточка
В. Иборра
31'
30'
Желтая карточка
А. Адурис
ГОЛ! 1:1!
К. Лелль
Пас отдал
Н. Эль-Жар
26'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Пас отдал
А. Ираола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Мичел
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
16
Педро Риос
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-1-2
78
Мунуа
12
Хуанфран
4
Наварро
18
Бальестерос
22
Лелль
18
Диоп
10
Иборра
21
Мичел
14
Гарсия
25
Эль-Жар
9
Марти
4-3-1-2
1
Ирайсос
51
Ираола
14
Ляпорт
5
Экиза
18
де Маркос
18
Гурпеги
14
Сусаета
21
Эррера
10
Муньяин
20
Адурис
11
Гомес
12
Хуанфран
15
Карабелас
15
Карабелас
12
Хуанфран
10
Иборра
20
Хуанлу
20
Хуанлу
10
Иборра
9
Марти
9
Анхель
9
Анхель
9
Марти
10
Муньяин
45
Аморебиета
45
Аморебиета
10
Муньяин
11
Гомес
26
Мартинес
26
Мартинес
11
Гомес
20
Адурис
12
Льоренте
12
Льоренте
20
Адурис
Остались в запасе
Леванте
Атлетик
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Педро Риос
ПВ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Леванте - Атлетик
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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