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Егор Титов
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
1
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
10
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
6
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Все новости
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
1
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
2
17:57
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«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
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17:51
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Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
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17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
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17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
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Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
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17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
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«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
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16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
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16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
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16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
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16:09
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16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
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15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
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15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
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15:36
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Егор Титов - статьи
Имя
Егор
Отчество
Ильич
Фамилия
Титов
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
29 мая 1976 (46 лет)
Рост
186
Вес
79
Статистика
Новости
Статьи
Посты
24.02.2023 13:19
Однажды Титов был близок к трансферу в «Баварию»: сделку организовывал агент Роналдо, Аленичев переводил, но «Спартак» все сорвал
Первая часть сериала «Бомбардира».
05.08.2020 12:09
Очень много интересной статистики – за всю историю РПЛ
Самые успешные тренеры, лучшие дебютанты, пенальтисты, рекордсмены по карточкам.
11
30.03.2020 15:15
«Спартак» – секта? Отвечают игроки, фанаты и журналисты
Вопрос, с которым давно пора разобраться.
11.11.2017 12:00
«Лужники» возвращаются! Почему этот стадион – легендарный
Многие великие матчи были сыграны именно здесь.
11
25.09.2017 12:00
Аленичев и Титов создают одну из самых интересных команд России. И за нее надо поболеть
Николай Живоглядов − о лидере ФНЛ, который развивают бывшие тренеры «Спартака».
19
04.04.2017 13:30
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: атакующие центральные полузащитники
«Бомбардир» продолжает серию материалов, где выбирает лучших игроков в истории чемпионата России. Предлагаем проголосовать за атакующего центрального полузащитника.
19
11.12.2016 13:30
5 очков отрыва и другие сходства между прошлой и нынешней чемпионскими гонками «Спартака» и «Зенита»
Отрыв, опытный тренер против начинающего, самоустранение ЦСКА и «Локомотива» и кое-что еще. Прошлый раз «Спартак» и «Зенит» бились за чемпионство вместе девять лет назад. «Бомбардир» вспоминает, чем та чемпионская гонка похожа на нынешнюю.
11
18.11.2016 13:30
Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ
Роман Еременко наказан за употребление кокаина. «Бомбардир» вспоминает другие случаи в российском футболе, когда игроков пытались поймать или ловили на допинге и запрещенных веществах.
15
25.10.2016 16:30
«Аршавина, Денисова и Быстрова почти купили в «Спартак» за 2 миллиона». Что мы узнали из интервью Червиченко
Бывший президент «Спартака» дал большое интервью «Матч ТВ», в котором рассказал, как служил в Чечне, жалел о вложении денег в клуб, едва не продал в «Лион» Баранова и Титова и готов был задешево купить будущих звезд «Зенита». Краткий пересказ от «Бомбардира».
8
09.10.2016 09:00
30 лучших голов в истории сборной России. 30-21
Красивый мяч из первого матча в новой истории, счастливые мгновения Евро-2008, штрафной Карпина Украине и многое другое – в первой части суперголов сборной России.
13
19.09.2016 18:00
Каррерим. Как из «Спартака» изгоняли Эмери и Якина
Слова Дмитрия Аленичева и Валерия Карпина о «Спартаке» под руководством Массимо Карреры заставили вспомнить, как в России безжалостно реагировали на работу других иностранцев во главе красно-белых.
13
18.08.2016 18:20
«В некоторых клубах футболисты поглощают восстановители – по двадцать пять таблеток три раза в день». Отрывок о допинге из автобиографии Егора Титова
В своей автобиографической книге «Спартак» – наше все» легенда московского клуба Егор Титов рассказывает о том, как пережил предательство родной команды, почему он не перешел в «Баварию» и что нужно делать для того, чтобы забить сотню голов. «Бомбардир» публикует один из самых любопытных отрывков из этой книги – о допинге.
5
05.08.2016 14:30
Федун, Аленичев или Промес. Кто виноват в упадке «Спартака»?
Извечный вопрос, который давно надоел спартаковским фанатам, но все равно обсуждается ровно каждый год. А как считаете вы?
16
14.01.2016 11:00
5 российских футболистов, отказавшихся от Европы
Полузащитник «Кубани» Сергей Ткачев на днях подписал контракт с ЦСКА, хотя уже начал переговоры с немецким «Штутгартом». «Бомбардир» вспоминает другие случаи, когда российские футболисты сознательно или под давлением обстоятельств отказывались от перехода в Европу.
2
14.09.2015 22:47
Мамаево побоище. Каким был 8-й тур РФПЛ
Об «эксперте хренове», кошмарном дебюте Погребняка в «Динамо», мечтающем о «МЮ» Мамаеве и главном подражателе Нойера – в обзоре восьмого тура РФПЛ от «Бомбардира».
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