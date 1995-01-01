Очень много интересной статистики – за всю историю РПЛ

Самые успешные тренеры, лучшие дебютанты, пенальтисты, рекордсмены по карточкам.

Сайт Transfermarkt не только рассказывает, сколько стоит Месси, куда перешел Балотелли и на каком месте сейчас АЕК. Внутри него еще огромная статистическая база. Прямо сейчас он один из самых читаемых и удобных футбольных хранилищ.

«Гол.ру» подробно рассказывал историю Transfermarkt – как он создавался, секрет его успеха, как формируются цены и почему он так авторитетен. Читайте здесь.

А мы покопались в статистике по РПЛ и выбрали самое интересное.

Таблица РПЛ за всю историю, начиная с сезона-1991/92

Рекордсмены по матчам

Игроки, сменившие больше всего клубов

Самые крупные победы в истории

Самые успешные тренеры

Нападающие, которые никогда не забивали в РПЛ

Игроки, отдавшие больше всего голевых передач за один сезон

Лучшие дебюты

Самые возрастные авторы голов

Cамые возрастные футболисты, выходившие на поле

И самые молодые

Вратари, чаще всего отбивавшие пенальти

Рекордсмены по карточкам

Самые результативные игроки после выхода на замену

Всю остальную и полную статистику смотрите здесь. Выбирайте вкладки «история», «игроки», «клубы».

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