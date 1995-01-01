Очень много интересной статистики – за всю историю РПЛ

Сайт Transfermarkt не только рассказывает, сколько стоит Месси, куда перешел Балотелли и на каком месте сейчас АЕК. Внутри него еще огромная статистическая база. Прямо сейчас он один из самых читаемых и удобных футбольных хранилищ.
«Гол.ру» подробно рассказывал историю Transfermarkt – как он создавался, секрет его успеха, как формируются цены и почему он так авторитетен. Читайте здесь.
А мы покопались в статистике по РПЛ и выбрали самое интересное.
Таблица РПЛ за всю историю, начиная с сезона-1991/92
Рекордсмены по матчам
Игроки, сменившие больше всего клубов
Самые крупные победы в истории
Самые успешные тренеры
Нападающие, которые никогда не забивали в РПЛ
Игроки, отдавшие больше всего голевых передач за один сезон
Лучшие дебюты
Самые возрастные авторы голов
Cамые возрастные футболисты, выходившие на поле
И самые молодые
Вратари, чаще всего отбивавшие пенальти
Рекордсмены по карточкам
Самые результативные игроки после выхода на замену
Всю остальную и полную статистику смотрите здесь. Выбирайте вкладки «история», «игроки», «клубы».
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