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    Очень много интересной статистики – за всю историю РПЛ


    4.3
    Голосов: 3
    Сегодня, 12:09
    Самые успешные тренеры, лучшие дебютанты, пенальтисты, рекордсмены по карточкам.

    Сайт Transfermarkt не только рассказывает, сколько стоит Месси, куда перешел Балотелли и на каком месте сейчас АЕК. Внутри него еще огромная статистическая база. Прямо сейчас он один из самых читаемых и удобных футбольных хранилищ.

    «Гол.ру» подробно рассказывал историю Transfermarkt – как он создавался, секрет его успеха, как формируются цены и почему он так авторитетен. Читайте здесь.

    А мы покопались в статистике по РПЛ и выбрали самое интересное.

    Таблица РПЛ за всю историю, начиная с сезона-1991/92

    Рекордсмены по матчам

    Игроки, сменившие больше всего клубов

    Самые крупные победы в истории

    Самые успешные тренеры

    Нападающие, которые никогда не забивали в РПЛ

    Игроки, отдавшие больше всего голевых передач за один сезон

    Лучшие дебюты

    Самые возрастные авторы голов

    Cамые возрастные футболисты, выходившие на поле

    И самые молодые

    Вратари, чаще всего отбивавшие пенальти

    Рекордсмены по карточкам

    Самые результативные игроки после выхода на замену

    Всю остальную и полную статистику смотрите здесь. Выбирайте вкладки «история», «игроки», «клубы».

    Актуальные сюжеты:

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: https://www.transfermarkt.ru//Global Look Press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +5654

      alarm 10 минут назад

      почему нет статистики по самым позорным клубам страны? потому что там только спартак, и нет смысла делать таблицу?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +279

      Хейтер Аларм 46 минут назад

      Не верю, что Гацкан за всех время получил только одну красную, да и почему Зюбы нет в списке пенальтистов? Только в этом сезоне 7 из 7 положил

      1
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      Рейтинг: +62

      Валера Полевиков > Хейтер Аларм 9 минут назад

      Да, спасибо. Оказывается, отразилась статистика только одного клуба. А функции выбора лучших пенальтистов за всю историю - просто нет. Поэтому убрали. Зато добавили самых молодых и возрастных игроков, выходивших на поле!

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