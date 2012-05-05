Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Леон Йессен - статистика

Завершил карьеру
11 июня 1986 (40)
#18 | Защитник
182 см | 76 кг
Дания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайзерслаутерн
14
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
2 : 1
05.05.2012
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Кайзерслаутерн
2 : 5
28.04.2012
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
1 : 2
21.04.2012
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Кайзерслаутерн
0 : 2
14.04.2012
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
3 : 1
11.04.2012
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
07.04.2012
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
31.03.2012
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кайзерслаутерн
1 : 4
18.03.2012
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Штутгарт
0 : 0
09.03.2012
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кайзерслаутерн
0 : 0
03.03.2012
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
18.02.2012
Боруссия М
1' - 90'
63'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
2 : 0
11.02.2012
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
05.02.2012
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
2 : 2
28.01.2012
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кайзерслаутерн
0 : 0
21.01.2012
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
18.12.2011
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
1 : 1
11.12.2011
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
03.12.2011
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
1 : 0
26.11.2011
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кайзерслаутерн
0 : 2
18.11.2011
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
1 : 1
05.11.2011
Кайзерслаутерн
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
1 : 1
30.10.2011
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
0 : 2
30.09.2011
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1 : 0
24.09.2011
Кайзерслаутерн
1' - 76'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
17.09.2011
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
1 : 0
10.09.2011
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
27.08.2011
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1 : 1
20.08.2011
Кайзерслаутерн
1' - 90'
81'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
14.08.2011
Аугсбург
1' - 90'
86'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
2 : 0
06.08.2011
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Главные новости
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
1
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
1
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
1
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
2
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+