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Жесси Мулен
Статистика
Жесси Мулен - статистика
Завершил карьеру
13 января 1986 (40)
#40 | Вратарь
183 см | 78 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Труа
7
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1 : 1
21.05.2022
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Труа
1 : 3
14.05.2022
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
ПСЖ
2 : 2
08.05.2022
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Труа
3 : 0
01.05.2022
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
1 : 0
24.04.2022
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Труа
0 : 1
20.04.2022
Клермон
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Труа
1 : 1
17.04.2022
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
2 : 1
10.04.2022
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Труа
1 : 0
03.04.2022
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
5 : 1
13.02.2022
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Труа
1 : 1
22.12.2021
Брест
Был в запасе
13'
13'
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1 : 2
12.12.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
2 : 1
04.12.2021
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Труа
2 : 0
01.12.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
1 : 0
28.11.2021
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
0 : 1
21.11.2021
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ланс
4 : 0
05.11.2021
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
2 : 2
31.10.2021
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Реймс
1 : 2
24.10.2021
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
2 : 0
03.10.2021
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Труа
1 : 1
26.09.2021
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
3 : 1
22.09.2021
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
1 : 1
19.09.2021
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Страсбур
1 : 1
22.08.2021
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Клермон
2 : 0
15.08.2021
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
1 : 2
07.08.2021
ПСЖ
Был в запасе
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