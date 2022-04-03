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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Реймс
Труа - Реймс: обзор матча 03 апреля 2022
Труа
03.04.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 0
Завершен
Реймс
90+3'
Р. Рипар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Реймс
ГОЛ! 1:0!
Р. Рипар
Пас отдал
М. Бальде
90'
+3
Замена
Ю. Коне
️️️️
А. Конте
83'
Замена
Р. Рипар
️️️️
Э. Палмер-Браун
83'
80'
Желтая карточка
М. Буси
Желтая карточка
Э. Палмер-Браун
74'
66'
Замена
Б. Локо
️️️️
Ф. Хорнби
Замена
М. Бальде
️️️️
Л. Мотиба
60'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
Т. Дингом
60'
60'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
М. ван Берген
59'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
А. Флипс
54'
Вторая желтая
А. Матусива
35'
Желтая карточка
А. Матусива
Замена
Э. Палмер-Браун
️️️️
А. Рами
30'
9'
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Азор Матусива
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Камори Думбия
АП
3-4-2-1
93
Гайо
12
Каборе
23
Рами
21
Салмье
5
Конте
7
Шавалерен
5
Тардье
4
Бьянсон
26
Куаме
5
Дингом
35
Мотиба
3-4-1-2
1
Райкович
44
Буси
5
Абдельхамид
4
Фас
25
Фоке
30
Лопи
5
Матусива
33
Конан
70
Флипс
10
Хорнби
7
ван Берген
Палмер-Браун
9
Рипар
9
Рипар
Палмер-Браун
5
Конте
99
Коне
99
Коне
5
Конте
23
Рами
14
Палмер-Браун
14
Палмер-Браун
23
Рами
35
Мотиба
17
Бальде
17
Бальде
35
Мотиба
5
Дингом
7
Тузгар
7
Тузгар
5
Дингом
10
Хорнби
2
Локо
2
Локо
10
Хорнби
70
Флипс
2
Каюсте
2
Каюсте
70
Флипс
7
ван Берген
11
Мбюкю
11
Мбюкю
7
ван Берген
Остались в запасе
Труа
Реймс
40
Жесси Мулен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
23
Йехван Диуф
ВР
8
Морету Кассама
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Камори Думбия
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
8
Морету Кассама
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Камори Думбия
АП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Труа - Реймс
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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