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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Труа
Клермон - Труа: обзор матча 15 августа 2021
Клермон
15.08.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 0
Завершен
Труа
53'
М. Байо
65'
М. Байо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Клермон - Труа
Замена
А. Сейду
️️️️
Д. Аллевина
84'
Замена
Ж. Тель
️️️️
Ж. Доссу
83'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
М. Байо
83'
73'
Замена
Л. Лумека
️️️️
У. Эль-Хаджам
Замена
Э. Рашани
️️️️
Д. Бертомье
66'
ГОЛ! 2:0!
М. Байо
Пас отдал
Д. Бертомье
65'
56'
Замена
М. Бальде
️️️️
Й. Тузгар
ГОЛ! 1:0!
М. Байо
Пас отдал
С. Абдул Самед
53'
46'
Замена
К. Азамум
️️️️
Д. Шамбос
Желтая карточка
А. Менди
45'
+1
35'
Желтая карточка
Ж. Бьянсон
33'
Вторая желтая
И. Каборе
Замена
А. Менди
️️️️
В. Н'Симба
27'
19'
Желтая карточка
И. Каборе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
80
Аким Зедадка
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
12
Виталь Н'Симба
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Йоан Гастьен
ОП
99
Салис Абдул Самед
ЦП
26
Джим Аллевина
ЦП
20
Жодель Доссу
ЦП
15
Джейсон Бертомье
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Труа
93
Готье Гайо
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ЦЗ
12
Жюльен Бойе
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
19
Хонатан Иглесиас
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ЦФ
29
Ариаль Менди
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
12
Леви Лумека
ЛВ
19
Брендон Домингес
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
4-1-4-1
16
Десма
80
Зедадка
12
Н'Симба
22
Хунтонджи
21
Ожье
25
Гастьен
99
Самед
20
Доссу
15
Бертомье
26
Аллевина
18
Байо
4-1-2-1-1
93
Гайо
12
Каборе
2
Эль-Хаджам
8
Жиродо
4
Бьянсон
5
Тардье
26
Куаме
7
Шамбос
9
Рипар
7
Тузгар
15
Бертомье
19
Рашани
19
Рашани
15
Бертомье
26
Аллевина
36
Сейду
36
Сейду
26
Аллевина
18
Байо
19
Иглесиас
19
Иглесиас
18
Байо
12
Н'Симба
29
Менди
29
Менди
12
Н'Симба
20
Доссу
9
Тель
9
Тель
20
Доссу
7
Шамбос
15
Азамум
15
Азамум
7
Шамбос
2
Эль-Хаджам
12
Лумека
12
Лумека
2
Эль-Хаджам
7
Тузгар
17
Бальде
17
Бальде
7
Тузгар
Остались в запасе
Клермон
Труа
12
Упарин Джоко
ВР
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
12
Жюльен Бойе
ЦЗ
70
Брайан Силва Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
19
Брендон Домингес
ЦП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
12
Жюльен Бойе
ЦЗ
70
Брайан Силва Тейшейра
ЦФ
Остались в запасе
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
19
Брендон Домингес
ЦП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Клермон - Труа
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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