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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Труа
Монако - Труа: обзор матча 10 апреля 2022
Монако
10.04.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 1
Завершен
Труа
19'
К. Энрике
57'
К. Фолланд
39'
И. Угбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Труа
Замена
К. Матсима
️️️️
В. Бен-Йеддер
87'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Вандерсон
86'
82'
Замена
Т. Дингом
️️️️
Р. Куаме
82'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
Ж. Бьянсон
82'
Замена
Р. Рипар
️️️️
И. Угбо
81'
Желтая карточка
Р. Куаме
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
78'
Замена
С. Диоп
️️️️
А. Головин
78'
72'
Желтая карточка
Ж. Бьянсон
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
71'
68'
Замена
Я. Ларуки
️️️️
А. Конте
67'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
М. Бальде
ГОЛ! 2:1!
К. Фолланд
Пас отдал
А. Головин
57'
Замена
К. Фолланд
️️️️
М. Боадю
57'
39'
ГОЛ! 1:1!
И. Угбо
Пас отдал
Ф. Тардье
Желтая карточка
Р. Агилар
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Энрике
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Монако
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Софьян Диоп
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Нюбель
2
Агилар
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
12
Энрике
14
Чуамени
2
Вандерсон
24
Фофана
10
Головин
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
3-4-1-1-1
40
Мулен
4
Бьянсон
21
Салмье
14
Палмер-Браун
12
Каборе
5
Тардье
7
Шавалерен
5
Конте
26
Куаме
17
Бальде
99
Угбо
10
Бен-Йеддер
5
Матсима
5
Матсима
10
Бен-Йеддер
2
Вандерсон
6
Лукас
6
Лукас
2
Вандерсон
10
Головин
10
Диоп
10
Диоп
10
Головин
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
10
Боадю
31
Фолланд
31
Фолланд
10
Боадю
99
Угбо
9
Рипар
9
Рипар
99
Угбо
5
Конте
76
Ларуки
76
Ларуки
5
Конте
26
Куаме
5
Дингом
5
Дингом
26
Куаме
17
Бальде
35
Мотиба
35
Мотиба
17
Бальде
4
Бьянсон
7
Тузгар
7
Тузгар
4
Бьянсон
Остались в запасе
Монако
Труа
1
Вито Манноне
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
40
Себастьен Рено
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Остались в запасе
40
Себастьен Рено
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Монако - Труа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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