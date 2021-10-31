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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Ренн
Труа - Ренн: обзор матча 31 октября 2021
Труа
31.10.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 2
Завершен
Ренн
38'
А. Рами
40'
Т. Дингом
9'
Н. Агер
81'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Ренн
Замена
Б. Домингес
️️️️
Р. Рипар
83'
Замена
Н. Шадли
️️️️
И. Каборе
82'
81'
ГОЛ! 2:2!
М. Терье
Замена
Х. Сук
️️️️
М. Бальде
71'
69'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Б. Мелинг
69'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Б. Сантамария
63'
Замена
Л. Майер
️️️️
К. Сулемана
Замена
Ю. Коне
️️️️
Т. Дингом
54'
ГОЛ! 2:1!
Т. Дингом
Пас отдал
Р. Рипар
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Рами
Пас отдал
Т. Дингом
38'
30'
Желтая карточка
К. Сулемана
9'
ГОЛ! 0:1!
Н. Агер
Пас отдал
Б. Бурижо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
23
Адиль Рами
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
12
Леви Лумека
ЛВ
19
Брендон Домингес
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-1-2-2-1
93
Гайо
12
Каборе
8
Жиродо
21
Салмье
4
Бьянсон
7
Шавалерен
26
Куаме
5
Дингом
9
Рипар
17
Бальде
23
Рами
4-1-1-2-2
1
Гомис
14
Траоре
17
Омари
21
Агер
24
Мелинг
7
Сантамария
27
Бурижо
29
Тайт
11
Терье
7
Сулемана
9
Лаборд
12
Каборе
77
Шадли
77
Шадли
12
Каборе
5
Дингом
99
Коне
99
Коне
5
Дингом
9
Рипар
19
Домингес
19
Домингес
9
Рипар
17
Бальде
9
Сук
9
Сук
17
Бальде
7
Сулемана
14
Майер
14
Майер
7
Сулемана
24
Мелинг
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Мелинг
7
Сантамария
9
Гирасси
9
Гирасси
7
Сантамария
Остались в запасе
Труа
Ренн
40
Жесси Мулен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
12
Леви Лумека
ЛВ
Главный тренер
Лорен Баттлес
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
11
Матис Тель
ЦФ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
12
Леви Лумека
ЛВ
Остались в запасе
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
11
Матис Тель
ЦФ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Труа - Ренн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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