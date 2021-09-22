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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Труа
Лион - Труа: обзор матча 22 сентября 2021
Лион
22.09.2021, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 1
Завершен
Труа
48'
Д. Шакири
72'
Эмерсон
89'
Л. Пакета
45'
Х. Шавалерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Труа
Желтая карточка
Л. Пакета
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Л. Пакета
89'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Д. Шакири
88'
77'
Замена
Т. Дингом
️️️️
И. Каборе
77'
Замена
П. Робертс
️️️️
Р. Рипар
ГОЛ! 2:1!
Эмерсон
72'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
У. Ауа
66'
Замена
М. Дембеле
️️️️
И. Слимани
66'
63'
Желтая карточка
Ж. Бьянсон
58'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
Ф. Сандлер
ГОЛ! 1:1!
Д. Шакири
Пас отдал
Б. Гимарайнс
48'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
М. Густо
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Х. Шавалерен
Пас отдал
М. Бальде
31'
Замена
У. Эль-Хаджам
️️️️
К. Азамум
28'
Желтая карточка
Д. Жиродо
15'
Желтая карточка
К. Азамум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Труа
93
Готье Гайо
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
4-3-2-1
1
Лопеш
33
Эмерсон
64
Денайе
20
Дьоманде
27
Густо
39
Гимарайнс
10
Ауа
8
Какере
11
Пакета
10
Шакири
19
Слимани
3-3-1-2-1
93
Гайо
15
Азамум
3
Сандлер
8
Жиродо
4
Бьянсон
7
Шавалерен
12
Каборе
26
Куаме
17
Бальде
9
Рипар
7
Родригес
27
Густо
15
Дюбуа
15
Дюбуа
27
Густо
10
Шакири
10
Шерки
10
Шерки
10
Шакири
10
Ауа
9
Экамби
9
Экамби
10
Ауа
19
Слимани
9
Дембеле
9
Дембеле
19
Слимани
15
Азамум
2
Эль-Хаджам
2
Эль-Хаджам
15
Азамум
12
Каборе
5
Дингом
5
Дингом
12
Каборе
9
Рипар
16
Робертс
16
Робертс
9
Рипар
3
Сандлер
7
Тузгар
7
Тузгар
3
Сандлер
Остались в запасе
Лион
Труа
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
19
Брендон Домингес
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
Остались в запасе
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
19
Брендон Домингес
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Лион - Труа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
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