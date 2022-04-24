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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Труа
Ницца - Труа: обзор матча 24 апреля 2022
Ницца
24.04.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 0
Завершен
Труа
90+4'
К. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Труа
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Тардье
ГОЛ! 1:0!
К. Тюрам
Пас отдал
Э. Гессан
90'
+4
90'
Замена
М. Камара
️️️️
Л. Мотиба
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Ж. Лотомба
82'
81'
Замена
И. Угбо
️️️️
Р. Рипар
Замена
Э. Гессан
️️️️
К. Дольберг
78'
Замена
М. Бар
️️️️
Ж. Амави
78'
70'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Й. Тузгар
Замена
К. Тюрам
️️️️
Х. Будауи
65'
Замена
Б. Браими
️️️️
А. Гуири
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
99
Марио Лемина
ОП
15
Данило
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
4-1-1-1-3
44
Бенитес
23
Амави
20
Тодибо
4
Данте
3
Лотомба
13
Росарио
6
Будауи
19
Клюйверт
9
Гуири
9
Дольберг
9
Делор
3-4-1-1-1
40
Мулен
12
Каборе
14
Палмер-Браун
99
Коне
4
Бьянсон
7
Шавалерен
5
Тардье
5
Конте
26
Куаме
9
Рипар
7
Тузгар
23
Амави
26
Бар
26
Бар
23
Амави
3
Лотомба
24
Данильюк
24
Данильюк
3
Лотомба
6
Будауи
19
Тюрам
19
Тюрам
6
Будауи
9
Гуири
7
Браими
7
Браими
9
Гуири
9
Дольберг
29
Гессан
29
Гессан
9
Дольберг
9
Рипар
99
Угбо
99
Угбо
9
Рипар
Мотиба
11
Камара
11
Камара
Мотиба
7
Тузгар
35
Мотиба
35
Мотиба
7
Тузгар
Остались в запасе
Ницца
Труа
1
Марцин Булка
ВР
99
Марио Лемина
ОП
15
Данило
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
40
Себастьен Рено
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
99
Марио Лемина
ОП
15
Данило
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
Остались в запасе
40
Себастьен Рено
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Ницца - Труа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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