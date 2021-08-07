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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - ПСЖ
Труа - ПСЖ: обзор матча 07 августа 2021
Труа
07.08.2021, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
9'
У. Эль-Хаджам
19'
А. Хакими
21'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - ПСЖ
90'
+2
Желтая карточка
П. Сарабия
90'
Замена
П. Сарабия
️️️️
К. Мбаппе
Желтая карточка
Ю. Коне
89'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
Й. Тузгар
80'
76'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
Ю. Дракслер
70'
Желтая карточка
М. Икарди
Замена
М. Бальде
️️️️
Д. Шамбос
63'
45'
Желтая карточка
А. Хакими
33'
Желтая карточка
П. Кимпембе
21'
ГОЛ! 1:2!
М. Икарди
Пас отдал
К. Мбаппе
19'
ГОЛ! 1:1!
А. Хакими
Пас отдал
А. Эррера
ГОЛ! 1:0!
У. Эль-Хаджам
Пас отдал
Д. Шамбос
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
12
Исса Каборе
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
5
Флориан Тардье
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
7
Дилан Шамбос
ЦФ
26
Роминиге Куаме
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
19
Брендон Домингес
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
12
Леви Лумека
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Рафинья
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
3-2-1-1-3
93
Гайо
2
Эль-Хаджам
12
Каборе
99
Коне
8
Жиродо
15
Азамум
5
Тардье
9
Рипар
7
Тузгар
26
Куаме
7
Шамбос
4-1-2-1-2
1
Навас
2
Хакими
3
Кимпембе
22
Диалло
6
Керер
2
Перейра
21
Эррера
23
Вейналдум
7
Дракслер
9
Икарди
10
Мбаппе
7
Шамбос
17
Бальде
17
Бальде
7
Шамбос
7
Тузгар
9
Кухаревич
9
Кухаревич
7
Тузгар
10
Мбаппе
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Мбаппе
7
Дракслер
29
Эбимбе
29
Эбимбе
7
Дракслер
Остались в запасе
Труа
ПСЖ
40
Жесси Мулен
ВР
19
Брендон Домингес
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
12
Леви Лумека
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Рафинья
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
19
Брендон Домингес
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
12
Леви Лумека
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Рафинья
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Труа - ПСЖ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Стад де Л'Аубе
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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