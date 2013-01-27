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Федор Кудряшов
Новости
Федор Кудряшов - новости
Завершил карьеру
5 апреля 1987 (39), Мамакан
#30 | Защитник
184 см | 78 кг
Россия
Статистика
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Трансферы
Публикации
Определена главная звезда российского футбола
30 июля
3
Кудряшов раскрыл планы на будущее: «Хочу ежемесячно получать деньги и ничего не делать»
29 июля
4
Кудряшов: «Большинство запомнит мою карьеру по автоголу с Хорватией»
29 июля
5
Экс-защитник сборной России завершил карьеру
29 июля
Видео
Кудряшов вернулся к тренировкам через три дня после ДТП
6 июня
1
Видео
«Прям все так плохо, да?»: жена Кудряшова показала мужа после ДТП
4 июня
1
Новая информация о состоянии попавшего в ДТП Кудряшова
3 июня
2
Видео
ДТП с участием Кудряшова
3 июня
4
Фото
Игрок России на ЧМ-2018 находится в состоянии средней тяжести после ДТП
3 июня
11
Видео
Кудряшов провел первую тренировку после нокаута от рэпера
27 мая
Стало известно состояние Кудряшова после нокаута в бойцовском поединке
14 мая
7
Дзюба назвал условие для участия в боях ММА
4 мая
4
Быстров не пойдет по пути Кудряшова: «Я разве похож на психа?»
17 апреля
9
Кудряшов рассказал о своем состоянии после нокаута от рэпера Гуди
17 апреля
1
Стало известно, сколько экс-игрок сборной России заработал после нокаута в бою с рэпером
15 апреля
4
Видео
Рэпер Гуди отправил в нокаут экс-защитника сборной России Кудряшова
14 апреля
8
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
Экс-игрок сборной России подерется на турнире Fight Nights
12 марта
Экс-защитник сборной России отметил рост цен на продукты и ЖКХ
22 февраля
2
Фото
Бывшая жена Кудряшова рассказала полную историю любви с 52-летним судьей Безбородовым: «Ждала тебя полжизни»
27 января
13
Фото
Бывшая жена Кудряшова вышла замуж за 52-летнего экс-арбитра РПЛ
13 января
15
Кудряшов составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.15 23:39
Фото
Участник ЧМ-2018 в составе России станет «Титаном»
2025.09.04 15:00
3
Фото
Экс-футболист сборной России сменил медиаклуб
2025.07.13 13:00
Кудряшов объяснил успешность Дзюбы
2025.03.21 23:23
1
37-летний Кудряшов решил возобновить карьеру
2025.02.24 20:19
8
Кудряшов высказался об увольнении Черчесова из сборной Казахстана
2025.01.29 16:50
Кудряшов охарактеризовал Дзюбу
2024.12.01 10:31
3
Кудряшов: «Я потерял в «Спартаке» год-два, пересидел»
2024.11.29 15:24
Кудряшов дал совет Батракову
2024.11.29 12:52
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