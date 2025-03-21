Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Кудряшов объяснил успешность Дзюбы

Вчера, 23:23

Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о последних достижениях Артема Дзюбы.

  • Форвард «Акрона» отличился 31-м голом в составе российской сборной и побил рекорд Александра Кержакова.
  • Ранее он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив того же Кержакова.

– Поздравляю Артема с его достижениями, он долго к этому шел. Все мы знаем его как человека, который любит и хочет везде быть первым, и ему удалось стать лучшим голеадором в истории российского футбола и сборной России, это очень круто.

– Когда впервые оказались в сборной России, могли представить, что Артем станет ее лучшим бомбардиром?

– Наверняка сам Артем мечтал и думал об этом. Мне кажется, что вряд ли кто‑то всерьез воспринимал подобное развитие событий, но чем ближе он был к рекорду, тем больше в это верили и другие.

– Дзюба всегда был лидером на поле и в раздевалке?

– Да, он лидер, вокруг него сплачивается команда. И сейчас его вызов в сборную положительно сказался на команде.

Смотрел первый тайм, видно было, что ребята очень хотели довести мяч до Артема и помочь ему забить тот самый рекордный гол.

Еще по теме:
Билялетдинов сказал, при каком условии рекорд Дзюбы в сборной России побьют в 2030 году
Мамаев – о том, кто побьет рекорд Дзюбы: «Возможно, он даже в РПЛ не играет»
Шнякин: «Рекордный гол Дзюбы забит с фолом» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Кудряшов Федор Дзюба Артем
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Обновленный рейтинг пользователей «Бомбардира»: что изменилось и где его смотреть
Вчера, 23:47
32
Червиченко – о Тедеско в «Ювентусе»: «Вся Европа пребывает в глобальном сумасшествии»
Вчера, 23:34
2
10 игроков могут летом покинуть «Ливерпуль»
Вчера, 23:11
Замбия огласила заявку на матч с Россией – в ней нет трех футболистов из топ-5 лиг Европы
Вчера, 22:55
3
В Испании раскрыли трех игроков, которых планирует подписать «Реал»
Вчера, 22:33
«Манчестер Сити» хочет усилиться футболистом «Милана»
Вчера, 22:10
1
Николич сказал, когда были лучшие дни в его карьере
Вчера, 21:55
Реакция Карреры на возможное назначение Тедеско в «Ювентус»
Вчера, 21:35
2
Вратарь сборной Португалии отразил пенальти после разговора с Роналду
Вчера, 21:00
1
Николич ответил, когда ждет возвращение российских команд в еврокубки
Вчера, 20:36
1
Все новости
Все новости
Кудряшов объяснил успешность Дзюбы
Вчера, 23:23
Спартаковец Бонгонда забил победный гол и травмировался в сборной ДР Конго
Вчера, 22:22
3
Николич сказал, когда были лучшие дни в его карьере
Вчера, 21:55
В «Локомотиве» отреагировали на новость о скором уходе Севикяна
Вчера, 21:09
3
Веретенников: «Спартак» смотрелся солиднее «Зенита», но победный гол забил из офсайда»
Вчера, 20:50
15
Николич ответил, когда ждет возвращение российских команд в еврокубки
Вчера, 20:36
1
Назначен арбитр на матч Россия – Замбия
Вчера, 20:20
1
Гендиректор «Крыльев Советов» сделал заявление о будущем Осинькина
Вчера, 20:08
Билялетдинов сказал, при каком условии рекорд Дзюбы в сборной России побьют в 2030 году
Вчера, 19:40
Мостовой одним словом охарактеризовал новичка «Зенита» Луиса Энрике
Вчера, 19:30
6
Видео«Зенит» показал, как бразилец Нино читает знаменитое русское стихотворение
Вчера, 19:07
3
Мамаев – о том, кто побьет рекорд Дзюбы: «Возможно, он даже в РПЛ не играет»
Вчера, 18:44
Экс-тренер «Спартака» – о втором голе в ворота «Зенита»: «Надо просто доверять ВАР»
Вчера, 18:33
8
В России сделали самый большой флаг в истории Гренады
Вчера, 18:18
ВидеоШнякин: «Рекордный гол Дзюбы забит с фолом»
Вчера, 17:50
3
Защитник «Зенита» Нино проанализировал спорный гол «Спартака»
Вчера, 17:31
13
Билялетдинов ответил, считает ли он Дзюбу лучшим нападающим России в 21-м веке
Вчера, 17:17
1
Мостовой – о тренерской работе: «Я – не карьерист»
Вчера, 17:00
6
Три испанских клуба следят за Тикнизяном
Вчера, 16:50
4
Семак пожаловался на международную паузу
Вчера, 16:40
1
Семья Дзюбы владеет недвижимостью на 1+ миллиарда рублей – все оформлено на родителей
Вчера, 16:16
9
Газзаев одним словом описал рекорд Дзюбы в сборной России
Вчера, 15:51
5
Латышонок оценил положение «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ
Вчера, 15:41
3
В «Локомотиве» определились с будущим арендованного Севикяна
Вчера, 15:30
Защитник махачкалинского «Динамо» раскрыл, сколько зарабатывал в США
Вчера, 14:58
Матч Россия – Замбия начнется с минуты молчания
Вчера, 14:38
Быстров высказался о спорном голе «Спартака» в ворота «Зенита»
Вчера, 14:14
12
«Спартак» поздравил с юбилеем министра иностранных дел Лаврова
Вчера, 13:50
4
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 