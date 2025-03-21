Кудряшов объяснил успешность Дзюбы

Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о последних достижениях Артема Дзюбы.

Форвард «Акрона» отличился 31-м голом в составе российской сборной и побил рекорд Александра Кержакова.

Ранее он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив того же Кержакова.

– Поздравляю Артема с его достижениями, он долго к этому шел. Все мы знаем его как человека, который любит и хочет везде быть первым, и ему удалось стать лучшим голеадором в истории российского футбола и сборной России, это очень круто.

– Когда впервые оказались в сборной России, могли представить, что Артем станет ее лучшим бомбардиром?

– Наверняка сам Артем мечтал и думал об этом. Мне кажется, что вряд ли кто‑то всерьез воспринимал подобное развитие событий, но чем ближе он был к рекорду, тем больше в это верили и другие.

– Дзюба всегда был лидером на поле и в раздевалке?

– Да, он лидер, вокруг него сплачивается команда. И сейчас его вызов в сборную положительно сказался на команде.

Смотрел первый тайм, видно было, что ребята очень хотели довести мяч до Артема и помочь ему забить тот самый рекордный гол.