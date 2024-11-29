Кудряшов дал совет Батракову

Бывший игрок сборной России Федор Кудряшов прокомментировал старт карьеры полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

– На мой взгляд, он стал себя проявлять ещe в конце прошлого сезона, когда начал играть. Сейчас же это лучший игрок чемпионата. У него классные лидерские качества, видение поля. Если он сможет этот и следующий сезон провести на таком уровне, уедет в Европу в хороший клуб и чемпионат.

– Какой бы совет ему дали?

– Повторюсь: поиграть ещe тут, а потом ехать. Думаю, он сам не против. Есть хорошие примеры – братья Миранчуки, Головин. При этом все на его позиции и играют.

19-летний Батраков стоит 5 миллионов евро.

В сезоне РПЛ у Алексея 15 матчей, 10 голов, 6 ассистов.

Контракт до 2027 года.

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