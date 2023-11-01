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Федор Кудряшов
Статистика
Федор Кудряшов - статистика
Завершил карьеру
5 апреля 1987 (39), Мамакан
#30 | Защитник
184 см | 78 кг
Россия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
4
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 6 тур
Сочи
2 : 0
01.11.2023
Факел
63' - 90'
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
1 : 1
04.10.2023
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
0 : 1
29.08.2023
Оренбург
62' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Факел
1 : 3
26.07.2023
Сочи
1' - 68'
68'
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