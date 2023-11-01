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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сочи - Факел
Сочи - Факел: обзор матча 01 ноября 2023
Сочи
01.11.2023, среда, 18:30
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
2 : 0
Завершен
Факел
29'
Н. Бурмистров
42'
Т. Маргасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Факел
Желтая карточка
И. Юрганов
90'
+3
Замена
И. Игнатьев
️️️️
М. Крамарич
88'
Желтая карточка
Т. Маргасов
84'
81'
Замена
Е. Марков
️️️️
М. Максимов
74'
Замена
М. Ивахнов
️️️️
А. Яколиш
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Н. Бурмистров
74'
Замена
К. Заика
️️️️
В. Дркушич
74'
Желтая карточка
В. Литвинов
73'
63'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
В. Черов
63'
Замена
Р. Магаль
️️️️
А. Долгов
59'
Желтая карточка
С. Божин
51'
Желтая карточка
А. Мендель
46'
Замена
С. Божин
️️️️
А. Ивлев
Замена
А. Юсупов
️️️️
К. Нобоа
46'
ГОЛ! 2:0!
Т. Маргасов
42'
ГОЛ! 1:0!
Н. Бурмистров
Пас отдал
Т. Маргасов
29'
18'
Желтая карточка
А. Ивлев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
3-2-1-3-1
12
Заболотный
3
Дркушич
45
Миладинович
4
Литвинов
17
Медведев
34
Маргасов
16
Нобоа
14
Крамарич
6
Батырев
18
Бурмистров
19
Джорджевич
3-2-3-2
88
Гудиев
2
Черов
91
Суслов
13
Калинин
8
Мендель
19
Селе
70
Яколиш
7
Моцпан
77
Ивлев
21
Максимов
11
Долгов
3
Дркушич
27
Заика
27
Заика
3
Дркушич
16
Нобоа
4
Юсупов
4
Юсупов
16
Нобоа
14
Крамарич
18
Игнатьев
18
Игнатьев
14
Крамарич
18
Бурмистров
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
18
Бурмистров
2
Черов
30
Кудряшов
30
Кудряшов
2
Черов
77
Ивлев
47
Божин
47
Божин
77
Ивлев
11
Долгов
28
Магаль
28
Магаль
11
Долгов
70
Яколиш
56
Ивахнов
56
Ивахнов
70
Яколиш
21
Максимов
20
Марков
20
Марков
21
Максимов
Остались в запасе
Сочи
Факел
50
Никита Гойло
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
Главный тренер
Александр Точилин
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Сочи - Факел
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
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