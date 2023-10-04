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FONBET Кубок России 2026/2027
Факел - ЦСКА
Факел - ЦСКА: обзор матча 04 октября 2023
Факел
04.10.2023, среда, 14:30
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
ЦСКА
80'
Р. Магаль
88'
М. Гайич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - ЦСКА
Пенальти не реализован!
А. Заболотный
ГОЛ!
К. Суслов
4:2
ГОЛ!
И. Обляков
3:2
ГОЛ!
В. Якимов
3:1
Пенальти не реализован!
А. Файзуллаев
ГОЛ!
Т. Селе
2:1
ГОЛ!
Ф. Чалов
1:1
ГОЛ!
Е. Марков
1:0
Замена
К. Симонов
️️️️
Н. Моцпан
90'
+3
88'
ГОЛ! 1:1!
М. Гайич
Пас отдал
Келлвен
84'
Замена
И. Обляков
️️️️
М. Лукин
ГОЛ! 1:0!
Р. Магаль
80'
Замена
В. Якимов
️️️️
А. Багамаев
72'
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Долгов
72'
Замена
Р. Магаль
️️️️
А. Ивлев
66'
Замена
В. Мастерной
️️️️
А. Яколиш
66'
Желтая карточка
А. Багамаев
64'
60'
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
Н. Ермаков
60'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
К. Кучаев
46'
Замена
Келлвен
️️️️
К. Глебов
46'
Замена
М. Гайич
️️️️
Мойзес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Абдулла Багамаев
ПЗ
7
Никита Моцпан
ЛВ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
68
Михаил Рядно
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ПЗ
19
Никита Ермаков
ЛВ
5
Виктор Мендес
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
31
Матвей Кисляк
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Факел
31
Александр Беленов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
18
Кирилл Симонов
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
ЦСКА
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
12
Келлвен
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
4-1-1-2-2
88
Гудиев
30
Кудряшов
92
Брызгалов
91
Суслов
8
Багамаев
19
Селе
77
Ивлев
7
Моцпан
70
Яколиш
11
Долгов
21
Максимов
3-2-1-3-1
49
Тороп
90
Лукин
4
Роша
68
Рядно
17
Глебов
27
Мойзес
5
Мендес
31
Кисляк
18
Кучаев
19
Ермаков
91
Заболотный
7
Моцпан
18
Симонов
18
Симонов
7
Моцпан
70
Яколиш
71
Мастерной
71
Мастерной
70
Яколиш
77
Ивлев
28
Магаль
28
Магаль
77
Ивлев
8
Багамаев
23
Якимов
23
Якимов
8
Багамаев
11
Долгов
20
Марков
20
Марков
11
Долгов
18
Кучаев
63
Чалов
63
Чалов
18
Кучаев
17
Глебов
12
Келлвен
12
Келлвен
17
Глебов
27
Мойзес
22
Гайич
22
Гайич
27
Мойзес
90
Лукин
10
Обляков
10
Обляков
90
Лукин
19
Ермаков
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
19
Ермаков
Остались в запасе
Факел
ЦСКА
31
Александр Беленов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
Главный тренер
Сергей Ташуев
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
14
Саша Зделар
ОП
11
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
14
Саша Зделар
ОП
11
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Факел - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Игорь Князев
Денис Петров
Дополнительные помощники:
VAR – Роман Галимов; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Артем Чистяков
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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